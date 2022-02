L’invecchiamento precoce della pelle soprattutto del viso è una delle preoccupazioni maggiori di tante donne. I fattori che potrebbero causarlo sono diversi, ma tra i più comuni c’è sicuramente il fotoinvecchiamento.

Con fotoinvecchiamento si intende un particolare invecchiamento cutaneo causato da raggi ultravioletti ed esposizione al sole. Una lunga esposizione al sole potrebbe causare danni al DNA delle cellule della cute sommandosi al naturale invecchiamento.

Contrariamente a quel che si crede il fotoinvecchiamento non porterebbe solo a rughe più profonde o a macchie solari. Andando a causare danni alle cellule e uno squilibrio nella produzione di collagene si verificherebbe anche una perdita di elasticità. Non solo questo, ma anche perdita di tonicità, risultando in pelle secca e poco compatta.

Viso più luminoso ed effetto lifting tutto naturale grazie a questo automassaggio mentre applichiamo la crema

Abbiamo già visto come creare l’illusione di una pelle tirata e giovane utilizzando il make up. Grazie al correttore è possibile mascherare i segni del passare del tempo. Oggi vedremo come una coccola come l’automassaggio potrebbe venirci in aiuto.

Con pochi semplici gesti possiamo far agire meglio la nostra crema idratante e potenzialmente rendere più elastica la pelle. Un automassaggio che diventa una sorta di rituale da inserire nella nostra beauty routine una volta ogni due giorni. Dedichiamoci 10 minuti del nostro tempo per rilassarci e far assorbire al meglio la crema.

Prima la fronte e poi il mento

Partendo dal centro del viso, mettiamo le mani a coppetta come se dovessimo tapparci gli occhi. Frizionando dal centro della fronte verso le tempie facciamo assorbire bene una noce abbondante di crema. Facciamo lo stesso poco sotto le tempie così da massaggiare gli zigomi e poi la parte inferiore.

Arrivati al collo, le mani andranno posizionate in verticale e leggermente più dritte. Procediamo con la punta delle dita da sotto il mento verso la base del collo. Aprendo le mani e arrivando ad abbracciare tutto il collo.

Ora con i polpastrelli picchiettiamo sulla zona del contorno occhi. Questa volta però utilizziamo un olio o un siero occhi per un risultato più efficace. E finiamo quasi pizzicando la pelle delle sopracciglia sempre verso le tempie.

Quindi per avere un viso più luminoso ed effetto lifting tutto naturale basterebbero questi piccoli gesti. Stimolando la circolazione e applicando una crema tonificante molto idratante i risultati sembrerebbero promettenti. Non dimentichiamo però di prenderci cura della pelle applicando sempre un filtro UV per ritardare l’invecchiamento cutaneo. Può andare bene anche un fondotinta antismog che fa da scudo agli agenti inquinanti nell’aria.

