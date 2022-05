Questa settimana una valanga di energia e positività travolgerà 4 segni preferiti alcuni da Venere altri da Mercurio

A maggio, in generale, nella classifica dei segni più fortunati abbiamo quelli di Fuoco, ma non mancano i colpi di scena. Vediamo cosa accadrà, in particolare, nella settimana dal 2 all’8 maggio 2022. Ebbene, i segni di Fuoco mostreranno una certa energia e dolcezza, mentre quelli d’Aria daranno il meglio sul piano professionale. Infine, i segni d’Acqua potranno ancora contare sull’occhio di riguardo rivolto loro da Marte, ancora favorevole. Quindi, saranno dotati di grande passione e determinazione. Anzitutto, rispetto alle scorse settimane, vedremo la rimonta di alcuni segni che erano caduti in bassa fortuna. In particolare, Mercurio entrerà nel segno dei Gemelli e renderà brillanti e spumeggianti i segni d’aria. Venere, invece, si dedicherà all’Ariete, rendendolo dolce e affabile come non mai.

Ecco la classifica dei segni più fortunati della settimana

Al primo posto si colloca l’Ariete, che si darà all’amore e alla passione. Nonostante i tanti impegni e programmi, stavolta si lascerà andare alla vita sentimentale, senza riserve. Gli appartenenti a questo segno saranno calorosi e sinceri, coltivando fiducia in loro stessi e negli altri, ripristinando i migliori rapporti. Questa settimana una valanga di energia anche per il secondo posto dove troviamo il Leone, rimasto solo a lungo e abbastanza sfortunato quest’anno, nel complesso. Quindi, ci sarà una rimonta e un riscatto, con riconquiste e riaffermazioni.

Contemporaneamente, però, riconquisterà lo scettro e inizierà a rimettere le basi per farsi rispettare e comandare. Quindi, sì alla riconquista ma a modo suo. Questa settimana una valanga di energia e positività travolgerà anche i Pesci, che avranno Marte nel segno. Quindi, saranno inclini ad adottare decisioni immediate, impulsive e, talvolta, spregiudicate. Diventeranno intraprendenti al punto da rischiare il tutto per tutto, buttando all’aria la noia, ma non è detto che sarà un insuccesso.

Questa settimana una valanga di energia e positività travolgerà 4 segni preferiti alcuni da Venere altri da Mercurio

Quanto classificato Toro, che sarà alquanto morbido e accondiscendente questa settimana. Sarà incline a godersi la vita senza farsi scappare nulla e quindi dando soddisfazione a tutti. Infine, abbiamo lo Scorpione che ritornerà più forte e consapevole di prima. Il suo desiderio di conquista andrà fortissimo, adesso che avrà riacquistato l’autostima. Insomma, avrò proprio voglia di fare stragi di cuori e spasimanti e quando se lo mette in testa lo Scorpione, difficile che qualcun altro lo superi. Insomma, ritornerà sulla cresta dell’onda con le sue doti da perfetto latin lover. Attenti sotto!

