La pasta da sempre è l’alimento più acquistato e presente nelle case delle famiglie italiane, è il simbolo della nostra cucina. Esistono talmente tante tipologie di pasta che ci si può perdere tra gli scaffali dei supermercati. Tanti si chiedono quale sia la pasta migliore da acquistare e portare sulle nostre tavole. Come fare pertanto a districarsi tra le innumerevoli offerte sul mercato? Per prima cosa sarebbe opportuno conoscere la differenza anche generale delle tipologie di pasta presenti in commercio. Nonché conoscere le caratteristiche che rendono quel determinato tipo di pasta scelto più adatto alle nostre esigenze e gusti. È necessario innanzitutto assicurarsi della provenienza del grano impiegato, dei tempi di essiccazione, il tipo di trafilatura. Nonché leggere i valori nutrizionali.

Il sapore, la consistenza e anche il profumo della pasta dipendono tantissimo dalla tipologia di grano utilizzato nonché da un’attenta macinazione. Scegliere pasta con grano al 100% italiano è una sicuramente una garanzia di qualità. La pasta è l’alimento più amato dagli italiani, c’è chi la preferisce corta, lunga, liscia o rigata ed è l’emblema della dieta mediterranea. Ma conoscere le tipologie di pasta esistenti per decidere quali portare in tavola è sicuramente importante.

Sarebbe questa la migliore pasta secondo gli esperti non solo per il gusto ma anche per il contenuto di proteine e fibre

Tra le varie tipologie abbiamo la pasta di semola di grano duro e integrale di grano duro. La prima è ottenuta dalla trafilatura, laminazione ed essiccamento di un impasto preparato con semola di grano duro e acqua. Mentre la seconda si ottiene mediante trafilatura, laminazione ed essiccamento di un impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro e acqua. Quest’ultima ha più fibra rispetto alla pasta classica e può aiutare a regolarizzare l’attività intestinale. In particolare l’elevato contenuto di fibre riduce il tempo di transito intestinale, aumenta la massa fecale e facilita l’attività intestinale. Abbiamo poi la pasta all’uovo prodotta con semola e almeno 4 uova intere di galline che possono essere sostituite da un’uguale quantità di ovoprodotto liquido. Questo dovrà essere preparato esclusivamente con uova intere di galline. Infine, c’è chi preferisce la pasta fresca che deve conservarsi, dalla produzione alla vendita, ad una temperatura a +4%.

Secondo un’indagine della nota associazione dei consumatori condotta su 25 campioni di penne è emerso che le migliori siano quelle con marchio Libera Terra. In particolare secondo la classifica di Altroconsumo queste penne integrali si distinguono per gli eccellenti valori nutrizionali contenuti. Ovvero per 100 grammi di questo prodotto si riscontrano 6,7 grammi di fibre e 12 grammi di proteine. Si distinguono inoltre per qualità anche marchi più conosciuti come Voiello, De Cecco e la Molisana.

Quando acquistiamo la pasta è fondamentale prediligere una pasta con un’alta percentuale di proteine che indica la presenza di un’ottima semola. Nonché preferire prodotti con etichette chiare, ricche di informazioni che ci consentano una scelta coerente con le nostre esigenze. Pertanto sarebbe questa la migliore pasta da scegliere, ovvero con etichetta chiara e con un elevato apporto di proteine e fibre.

