Si moltiplicano le iniziative di sostegno dello Stato per i cittadini più economicamente in difficoltà. Anche le Regioni scendono in campo nel sostegno di chi ha più bisogno con contributi locali per famiglie e per lavoratori.

Il settore della scuola è uno dei più delicati ed importanti per il nostro Paese. A livello nazionale gli insegnanti possono godere della carta dei docenti, che prevede un contributo di 500 euro per anno scolastico. Ma una Regione in Italia ha deciso di estendere questi privilegi anche agli insegnanti cosiddetti precari. Infatti la Regione Lazio ha varato un Bonus rivolto agli insegnanti che non hanno un contratto a tempo indeterminato.

Nuovo Bonus per i lavoratori di questa Regione che possono ottenere un contributo fino a 600 euro con semplice domanda

Il Bonus carta docenti della Regione che fa capo a Roma, è un contributo una tantum che può essere o di 400 euro o di 600 euro. L’importo varia a seconda dell’incarico del dirigente e del numero dei mesi di insegnamento. L’anno scolastico di riferimento è quello 2021/2022. Gli insegnanti che in questo lasso di tempo hanno avuto incarichi per almeno 12 mesi possono avere il contributo di 600 euro. Invece gli insegnanti che hanno avuto incarichi per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi possono ottenere un Bonus fino a 400 euro.

Gli insegnanti interessati sono quelli della scuola dell’infanzia primaria e secondaria, di primo e di secondo grado. Questi docenti devono avere avuto incarichi a tempo determinato per almeno 6 mesi nell’anno scolastico 2021/2022.

L’insegnante per ottenere questo nuovo Bonus per i docenti, oltre alle caratteristiche sopra indicate deve anche essere cittadino italiano o dell’Unione Europea. Inoltre chi richiede il Bonus deve avere residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione Lazio. Ma questo deve anche avere un reddito che nel 2020 è stato inferiore a 25.000 euro.

Come funziona

Come per la carta del docente anche in questo caso il contributo avviene sotto forma di rimborso per l’acquisto di beni e servizi. La Regione Lazio riconoscerà un rimborso al docente per spese in corsi di formazione o per l’acquisto di libri, testi professionali, abbonamenti, ecc. Il bando prevede anche la possibilità di acquisto di materiale elettronico (tablet e pc), software e abbonamenti per connessione Wi-Fi.

Con la presentazione di fattura o ricevuta il docente otterrà la somma spesa tra il 1° settembre 2021 e il 30 giugno 2022. I moduli per la richiesta si possono scaricare sulla pagina web del bando della Regione Lazio.

Per fare richiesta di questi Bonus ci sono ancora tre finestre temporali. La prossima si apre il 27 aprile alle ore 9.00 e l’ultima si chiude l’11 luglio alle ore 18.00.

Il Lazio non è l’unica Regione che aiuta i propri residenti puntando sulla formazione. La Regione Campania eroga fino a 3.500 euro di contributi con la stessa modalità di rimborso spese per una specifica categoria di cittadini. Queste agevolazioni sono finalizzate al pagamento parziale o totale di quote di iscrizione per uno dei corsi di formazione della Regione campana. Per ottenere questi Bonus c’è tempo fino alle ore 17.00 del 2 maggio 2022.

