Secondo i dati ufficiali, la seconda causa di morte nella popolazione dopo le malattie cardiocircolatorie sono i tumori. Tra i più diffusi, ritroviamo il cancro al colon, maggiormente presente nella fascia di età tra i 60 e i 75 anni. Ma il tasso di mortalità è in diminuzione grazie alle campagne di screening e soprattutto alla prevenzione.

I fattori di rischio del tumore al colon possono essere genetici, legati all’età, al fumo, ad uno stile di vita sedentario o a malattie intestinali. Infine notevole incidenza hanno anche i fattori legati alla nutrizione. In particolare, come riporta l’AIRC, un’alimentazione ad alto contenuto di grassi e proteine, povera di fibre, può aumentare notevolmente il rischio di una sua insorgenza.

Potrebbe essere la miglior difesa contro il cancro al colon secondo la scienza

Mangiare sano e in maniera equilibrata, praticare un’attività sportiva sono regole fondamentali per il benessere quotidiano e per sperare in una vita longeva e serena. Ed è infatti nel carrello della spesa che si fa scorta di questo antiossidante nemico del cancro. Una dieta ricca di fibre, frutta e verdura sembra che abbia un effetto protettivo nei confronti di questa temibile malattia. È importante, quindi, non dimenticare che noi siamo ciò che mangiamo e ciò che respiriamo. Se introduciamo alimenti sani nell’organismo, questi influiranno positivamente sullo stato di infiammazione generale, sui tessuti e sugli organi. Avere un regime alimentare non equilibrato, ricco di cibi grassi, sembra avere un’influenza molto forte sull’insorgenza di questo tumore. Quindi uno stile di vita sedentario e un’alimentazione ricca di grassi sono pericolosi non solo per il cuore, ma anche per la salute del nostro colon.

Quali sono i cibi assolutamente da evitare?

Pertanto gli alimenti da bandire sono quelli ricchi di grassi saturi e trans, nonché di zuccheri che vanno ad aumentare anche il girovita. Inoltre sarà importante ridurre il consumo di carne rossa, soprattutto di carni lavorate e prestare attenzione anche alla cottura, prediligendo quella al forno o a vapore. Pertanto, seguire una dieta mediterranea potrebbe essere la miglior difesa contro il cancro al colon secondo la scienza. In particolare, come afferma la Fondazione Veronesi, la dieta mediterranea potrebbe prevenire la comparsa di questa malattia. Portare quindi a tavola verdure, frutta, cereali integrali, legumi, frutta secca, olio extra vergine d’oliva e pesce e praticare sport potrebbero contrastare l’insorgenza del tumore.

Inoltre, oltre alla dieta mediterranea e allo sport come prevenzione primaria, è parimenti importante eseguire i controlli, partecipando ai programmi di screening. Una diagnosi precoce può salvare la vita migliorando le possibilità di cura.

