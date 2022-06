No, non è la profezia del weekend o una previsione sull’andamento della settimana.

L’astrologia ci spiega anche le caratteristiche dei vari segni zodiacali, così da permetterci di capire chi abbiamo davanti e la sua personalità. Certo, ognuno ha le sue peculiarità che lo rendono unico e inimitabile, ma potrebbero esistere dei tratti comuni.

Tra i segni zodiacali più interessanti e complicati dello zodiaco, troviamo certamente i segni d’acqua. Sensibili e passionali, si lasciano travolgere dalle emozioni e spesso si perdono nei meandri delle loro fantasie. Sinceri, disponibili e affabili, sono degli ottimi amici e amanti ma guai a chi li ferisce.

Odi et amo direbbe Catullo, dato che l’estrema sensibilità tipica dei segni d’acqua oscilla spesso tra sentimenti contrastanti di amore e odio.

L’amore li rende dolci e generosi, ma la delusione porta loro un profondo malessere che rischia talvolta di trasformarsi in un forte desiderio di vendetta.

Un desiderio che riguarda un segno in particolare, conosciuto per la sua voglia di vendicarsi ogni volta che si sente offeso e tradito.

Vediamo di quale si tratta e quale risulta essergli molto affine.

Sarebbe proprio questo il segno più vendicativo dello zodiaco a cui sarebbe meglio non fare torti o ingiustizie

Stiamo parlando dello Scorpione, considerato proprio il segno più vendicativo tra tutti.

Ogni volta che si innamora e capisce di potersi fidare, ecco che apre il suo cuore in modo sincero e senza filtri. Allo stesso modo, se si sente preso in giro, il suo atteggiamento cambia drasticamente ed elabora un modo per ricambiare il male provato.

Purtroppo, però, come spesso accade in questi casi, riscattare i torti subiti non lo farà stare meglio, anzi. Sono rarissimi i casi in cui la vendetta rende chi la compie soddisfatto e appagato. Nella stragrande maggioranza delle situazioni, ciò che accade è esattamente l’opposto e il senso di insoddisfazione e delusione non svanisce. La migliore strategia sarebbe piuttosto quella di lasciare andare e mostrarsi indifferenti a chi ci ha fatto del male. Solo così è possibile sentirsi in pace con se stessi.

Sarebbe proprio questo il segno che non sopporta le offese ma sembra che non sia l’unico.

Il Cancro come suo simile

Un segno molto simile e altrettanto sensibile è il Cancro e avevamo già parlato della loro somiglianza a proposito del feeling tra i due.

Un’altra analogia tra loro ha a che fare proprio con la vendetta, che nel Cancro appare però più mitigata rispetto al suo “partner”. La strategia del Cancro consiste nel mostrarsi offeso, mettendo in soggezione l’altro.

Anche in questo caso, questi atteggiamenti finiscono per nuocere più a chi li attua che a chi li subisce. Ecco perché sarebbe bene tirare dritto, dato che talvolta incaponirsi e cercare una propria giustizia può rivelarsi assolutamente controproducente.

