Non solo le lenzuola del letto già cambiate, ma ecco le 10 pulizie di casa da fare prima di partire per le vacanze così da ritornare dalle ferie senza stress

Tutti aspettiamo con ansia il momento di partire per le vacanze dopo uno stressante anno di lavoro. Non vediamo l’ora di chiudere i bagagli e, finalmente, avviarci verso le nostre mete prescelte dove rilassarci. Sperando, al ritorno, una volta aperta la porta di casa, di non stressarci per quello che ritroviamo.

Per questo, una efficace pulizia di cose fondamentali, fatta prima di partire, ci può garantire dei rientri più sereni. Basta solo organizzarsi per tempo.

Bastano pochi accorgimenti per goderci un rientro senza particolari patemi in casa

Allora, non solo le lenzuola del letto già cambiate ma ecco le 10 pulizie di casa che dobbiamo fare prima di partire per tornare senza stressarci.

La prima cosa da fare è pulire bene il frigorifero e il freezer. Dovremo, soprattutto, sbrinare il congelatore per evitare che si formi troppo ghiaccio, conservando meno i cibi.

Ricordiamo, come seconda cosa, di non lasciare nulla nell’immondizia. Sembra banale, ma a volte capita di dimenticarsi di gettare l’umido con il rischio di rientrare con la casa piena di germi. Una volta fatto, laviamo bene i contenitori con acqua e aceto.

La dispensa è un’altra delle cose da pulire prima di andare in vacanza. In particolare, controlliamo le scadenze degli alimenti per evitare, al rientro, di trovare le fastidiose farfalline.

Una delle cose che spesso facciamo, prima di partire, è lasciare qualche indumento sporco nel cesto delle cose da lavare. Non ci servono da mettere in valigia e le lasciamo lì ad aspettarci al rientro. Così facendo si accumuleranno con i vestiti portati dalla vacanza, rendendo ancora più stressante dover fare tutte quelle lavatrici.

Per lo stesso motivo, aver stirato tutto, senza lasciare niente indietro, è una bella sensazione, che ci farà partire più leggeri.

Fondamentale è anche staccare tutte le spine che non ci servono. Lasciare il led acceso del decoder o della tv è inutile e farà aumentare ancora di più le spese della bolletta.

Settima cosa da fare è cambiare le lenzuola del letto. Rientrare con un letto ben fatto e pulito avrà un impatto completamente diverso sul nostro umore.

Anche lasciare i piatti sporchi nella lavastoviglie non serve a nulla. Sono le cose dell’ultimo momento che non abbiamo voglia o tempo di pulire. Invece, anche per evitare i cattivi odori, evitiamo di lasciarli lì, dove i batteri possono fare le loro vacanze.

Fondamentale è anche igienizzare i bagni con 10 gocce di un alimento che tutti abbiamo in dispensa. Perché lasciare dei sanitari puliti, scopettone compreso, è importante. Quasi superfluo aggiungere che se abbiamo delle piante dobbiamo fare in modo che siano sempre ben irrigate. Esistono dei metodi per farlo o, nel caso, ricordiamoci di lasciare le classiche chiavi al vicino di casa.

