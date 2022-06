La settimana è appena iniziata e stiamo già qui a dare una sbirciatina all’oroscopo per capire se gli astri sono dalla nostra parte. Che ci crediamo o no, è sempre divertente conoscere il parere delle stelle che stanno lassù in cielo e sono più imparziali del Mondo degli uomini in cui la spintarella ci serve sempre. Di fronte ai pianeti siamo tutti uguali e la fortuna tocca a turno un po’ a tutti. Almeno lo speriamo.

Grande dinamismo per i segni di fuoco

Questa settimana ci riserva importanti novità. Il solstizio d’estate del 21 giugno ci ha appena portato l’estate e un nuovo mese sta per iniziare. Il 29 avremo una bellissima Luna nuova in Cancro che ci spingerà all’introspezione e a dare ascolto ai nostri veri desideri. Sono quelli profondi che spesso non vengono in superficie perché oscurati dalla quotidianità. Capirli può portare una svolta nella nostra vita e una ventata di novità. L’oroscopo di luglio promette soldi e fortuna ad alcuni segni zodiacali. Vediamo ora cosa ci dicono gli astri.

Per il Sagittario annunciano grande dinamismo e la cosa non ci sorprende. I segni di fuoco sono i grandi favoriti dalla presenza di Giove e Marte in Ariete. I nati di questo segno riusciranno a conciliare gli impegni di lavoro con la necessità di prendersi una pausa ristoratrice e cominciare a godersi un po’ di estate. La Luna nuova li porterà a cercare nuove sfide sul lavoro e a rafforzare la collaborazione con i colleghi. L’amore reclama a gran voce momenti di intimità e non rimarrà deluso.

L’oroscopo di luglio promette soldi e fortuna a questi segni zodiacali favoriti dalla Luna nuova in Cancro mentre grandi sfide attendono il Capricorno

Per il Toro è il momento di cambiare e di lasciare il solido terreno a cui è abituato. I Toro sono abitudinari e i cambiamenti non sono ben accetti anche se a volte necessari. Dovranno uscire dai loro recinti e guardare con ottimismo al futuro che riserva loro belle novità. Le promozioni sul lavoro e i grandi progetti richiedono un pizzico di rischio di cui non bisogna aver paura. I cambiamenti sono necessari se vogliamo il meglio.

Novità e sfide anche per i Capricorno che faticano a lasciarsi andare. Potrebbero esserci incontri interessanti sul lavoro e in amore. Le stelle consigliano di chiudere i conti con il passato e di lasciarsi andare. Leccarsi le ferite nella solitudine della nostra stanza è concesso per un tempo limitato. Fuori grandi sfide ci attendono e non dobbiamo rimandarle per ascoltare i fantasmi del passato. Forse stanno per nascere nuovi sentimenti che porteranno colore nella nostra vita.

