Quando arriva l’estate tutti sognano giornate spensierate da passare in vacanza in montagna o al mare. Prima però che inizino le vacanze, ci si ritrova spesso con il caldo a casa. Le temperature aumentano e con esse, anche la presenza degli insetti.

Inoltre la mancanza d’acqua rende ancor più presenti nelle abitazioni le formiche. Di per sé non sono insetti particolarmente dannosi da un punto di vista della salute, come le blatte. Però sono molto scoccianti, perché invadono casa alla ricerca di cibo e a volte di acqua.

Spesso si trovano proprio nei pressi dell’abitazione, soprattutto se c’è un giardino. Possono aver fatto il formicaio proprio nel giardino antistante. Ma a volte, soprattutto nelle case di campagna, potrebbero fare dimora persino all’interno dei muri. In questo modo è sicuro che sarebbero presenti costantemente all’interno della casa.

Insieme alle formiche potrebbero presentarsi anche gli scarafaggi o blatte. Tutti questi hanno la caratteristica di essere insetti, che si muovono sul suolo senza volare. Se volessimo cercare perciò delle soluzioni, a parte i prodotti chimici, dovremmo ricorrere a quelli naturali.

Tra i rimedi utili contro le formiche vi sono sicuramente le erbe aromatiche. Una in particolare, di cui ne basterebbero solamente tre foglie contro formiche e zanzare. Infatti l’alloro è una delle piante più repulsive e meno amate da questi due insetti. Basterebbe lasciarne qualcuna in dispensa, oppure bruciare qualche foglia secca per casa.

Quando le formiche sono dappertutto ne basterebbe una passata per allontanarle velocemente e profumare casa di fresco

Tuttavia un problema sussiste quando, invece che poche formiche, ne abbiamo diverse sparse sul pavimento. Bisogna dire, che la presenza delle formiche in casa, è dovuta soprattutto ai residui di cibo. Si tratta anche di piccoli frammenti di pane. Ma anche di qualche briciola di merendina o di dolce, che i bambini hanno lasciato cadere mentre mangiavano. Non sempre si interviene subito per pulire. Così, l’odore di questi alimenti arriva subito a questi insetti.

A volte quando ci si sveglia al mattino, si dà un colpo d’occhio al pavimento. Allora notiamo che vi sono formiche. Capita che quando le formiche sono dappertutto e gironzolano per la casa, serve un rimedio veloce. Prima di tutto, proteggiamo la dispensa con qualche foglia di alloro o della menta.

Poi, prima ancora di lavare il pavimento, possiamo ricorrere all’aspirapolvere. In questo modo tiriamo via le formiche e allo stesso tempo i resti di cibo sul pavimento. Prima però metteremo nel sacchetto dell’aspirapolvere, uno o due cucchiai di bicarbonato di sodio. Questa polvere è un veleno per le formiche e non sopravviveranno all’interno del sacchetto. Potremmo aggiungere anche nel sacchetto, oltre al bicarbonato, qualche foglia di alloro. Un mix micidiale per questi insetti.

Una volta passato l’aspiratore, potremo lavare i pavimenti in questo modo. Aggiungiamo all’acqua e al detergente qualche goccia di olio essenziale. Potremo scegliere fra lo stesso alloro, oppure la cannella, ma anche la menta piperita. Quest’ultima regala anche un sentore di fresco.

Con l’uso dell’aspiratore e delle erbe aromatiche, basterà una passata, per sbarazzarci velocemente delle formiche.

