Sarebbe la farina migliore per fare la pasta in casa ed ecco perché non va setacciata

Oggi sul mercato si trovano diversi tipi di farine. Si utilizzano in modo diverso in cucina a seconda di ciò che si vuol preparare. Ogni tipo di farina ha le sue caratteristiche particolari come per la pizza o per il pane. Quando si ha più tempo si prepara volentieri anche la pasta fatta in casa. Questa viene meglio, però, con un certo tipo di farina. Inoltre, non tutti sanno se convenga o meno setacciarla prima dell’impasto.

Intanto, se per caso avessimo terminato la farina, come fare? Se volessimo preparare dei dolci, due semplici ingredienti sono sufficienti per sostituirla. Uno di questi è la fecola di patate, per delle preparazioni morbide.

Conviene setacciare, sì o no?

È abitudine quando si prepara la pasta fatta in casa setacciare la farina. È un gesto che si fa sempre, perché si ritiene necessario per migliorare l’impasto eliminare i grumi che sono presenti nella farina. Effettivamente, al tempo delle nonne, era più facile che nelle farine si trovassero dei grumi.

Oggigiorno è difficile trovare dei grumi nella farina, a meno che non si sia inumidita. Setacciandola si introduce aria fra i vari grani e si crea quell’effetto soffice che noi conosciamo.

Se stessimo preparando un impasto lievitato, come per la pizza o il pane, setacciare la farina si rivela utile. Infatti, favorisce il passaggio dell’ossigeno, che permette una migliore lievitazione.

Preparando la pasta fatta in casa, dove non c’è bisogno del lievito, quell’aria renderebbe la pasta meno compatta e omogenea. Oltre a rendere la lavorazione più difficile.

Sarebbe la farina migliore per fare la pasta casalinga

Sono diversi i tipi di farina che si trovano sul mercato. Troviamo il tipo 00, la farina semi integrale, quella integrale e altre ancora. Per scegliere una buona farina per la pasta da preparare in casa, bisogna cercare fra quelle meno proteiche.

Le farine semi integrali e integrali hanno un buon contenuto di proteine, mentre quella 00 sarebbe la farina migliore per fare la pasta. Anche la farina per dolci va bene, poiché contiene la stessa percentuale di proteine fra il 7 e il 9% della 00.

In effetti, per la pasta fatta in casa è sufficiente una farina con meno proteine, poiché si aggiungono le uova nell’impasto. Queste servono a tenere ben compatta la pasta e nello stesso tempo ottenere un prodotto liscio. Potremmo ottenere una pasta al forno da leccarsi i baffi. Al contrario, utilizzando una farina più ricca di proteine, otterremo un risultato spesso difficile da lavorare e gommoso.