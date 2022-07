Sarebbe fonte di antiossidanti e vitamina C questo succo naturale delizioso che favorirebbe la digestione e la salute cardiovascolare

Le estenuanti giornate di caldo degli ultimi giorni, in alcune zone d’Italia, hanno messo alla prova il nostro organismo. Per cercare di mantenere il fisico ben idratato, l’unico modo è bere molta acqua e integrare i sali minerali persi con la frutta e la verdura. In base all’età e alle condizioni di salute, il fabbisogno di acqua giornaliero, potrebbe essere diverso.

Oltre l’acqua, però, potremmo concederci delle bevande naturali, sia per cambiare gusto, sia per assumere vitamine e altri nutrienti. Molti, ad esempio, preparano in casa l’acqua aromatizzata, ovvero arricchita con qualche elemento vegetale, ad esempio ananas e foglie di menta. Un’alternativa davvero valida per assaporare qualcosa di dissetante, fresco e leggero, senza sensi di colpa.

Un altro modo per dissetarci, senza sottovalutare il lato nutritivo, è preparare un buon succo di frutta in casa, selezionando i prodotti più buoni e adatti al nostro regime alimentare. Se non vogliamo esagerare con gli zuccheri, potremmo realizzare in poche mosse uno squisito succo di mirtilli, rossi e neri.

Ha un gusto molto particolare perché non è eccessivamente dolce e possiede delle note più acidule. Si può ricavare il succo con una semplice centrifuga oppure cuocendo i mirtilli in una pentola con dell’acqua. Nel caso in cui dovessimo prepararne in abbondanza, è possibile conservare l’eccesso in dei vasetti sterilizzati. Se il risultato dovesse essere troppo denso, poi, basterà poi diluire con dell’acqua fresca.

Il succo estratto dal mirtillo nero sembrerebbe possedere della proprietà benefiche interessanti. Infatti, è ricco di antociani e vitamina C, elementi che rendono questo frutto una fonte notevole di antiossidanti. Grazie ai tannini, utili per i vasi sanguigni, avrebbe anche proprietà antinfiammatorie.

Non solo sarebbe fonte di antiossidanti e vitamina C, questo succo favorirebbe la salute del tratto urinario, proteggendo la vescica, e la digestione. Anche se non esisterebbero a supporto ancora studi scientifici, si pensa che il succo possa dare benefici anti invecchiamento, prevenire disturbi oculari e contrastare quelli cardiovascolari.

Prima di tutto, dovremo lavare accuratamente i mirtilli, usiamo solo quelli neri o anche i rossi, poi mettiamoli in una pentola con i bordi alti. Aggiungiamo dell’acqua fresca, fino a coprire completamente la frutta. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere a fiamma bassa fino a completa cottura. Poi usiamo un passaverdure o un mixer per realizzare un succo concentrato, da diluire con l’acqua.

Possiamo aggiungere delle gocce di limone o erbe aromatiche per dare maggiore carattere alla bevanda. Conserviamo il concentrato dentro dei contenitori precedentemente sterilizzati e usiamolo per sfumare i secondi piatti o per condire risotti.

