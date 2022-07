21 nuovi posti di lavoro in tutta Italia per diplomati e laureati in questa importantissima azienda di trasporti

Prosegue l’ottimo momento nel nostro Paese per le persone in cerca di nuove opportunità lavorative. Moltissime aziende nel pubblico e nel privato stanno tornando ad assumere personale dopo anni di stallo e scarso turnover degli organici. Allo stesso momento qualcosa inizia a muoversi anche nel settore dei trasporti. Più nello specifico una delle più importanti realtà del trasporto su rotaia apre in questi giorni 21 nuovi posti di lavoro in tutta Italia. Potranno candidarsi diplomati e laureati ed è il momento di capire come effettuare la domanda e i requisiti che servono per partecipare alla selezione.

Italo cerca personale per le stazioni italiane

Italo è un’azienda in fortissima espansione che in questi anni si sta affermando per la qualità del servizio. Lo conferma il fatto che lancia a cadenza di tempo regolare nuove campagne di reclutamento. L’ultima riguarda l’assunzione di 21 figure professionali che avranno il ruolo di Hostess e Steward nelle stazioni in cui è presente Italo. Al Nord ci sono Verona, Venezia, Padova e anche Milano, comune in cui stanno fioccando le opportunità lavorative anche nel settore pubblico. Al Centro ci sono Firenze, Bologna e Roma. Infine, al Sud la stazione di Napoli Centrale.

I nuovi assunti si occuperanno di assistenza al cliente nelle stazioni, di supporto e informazione. Inoltre avranno come compito quello di presentare offerte e promozioni e di aiutare lo Station Manager nel suo lavoro.

Per candidarsi Italo richiede il diploma o la laurea e un’esperienza, anche minima, nel settore del turismo e dei trasporti. Oltre a una buona conoscenza dell’inglese e, possibilmente di un’altra lingua straniera.

Se siamo interessati all’offerta il consiglio è quello di consultare le posizioni aperte sul sito ufficiale Italo. Chi passa la selezione avrà l’opportunità di partecipare a un percorso formativo di un mese con gli esperti dell’azienda.

21 nuovi posti di lavoro in tutta Italia per diplomati e laureati in questa importantissima azienda di trasporti

Se siamo interessati al lavoro di Hostess o Steward dobbiamo presentare la candidatura telematica nella sezione Posizioni Aperte del sito di Italo.

Qui avremo la possibilità di scoprire tutte le posizioni attualmente aperte. E ci sono offerte di lavoro da non farsi sfuggire. Italo cerca anche macchinisti per lavorare nelle sedi di Milano, Roma e Napoli.

Ci sono opportunità per chi ha una laurea in ingegneria gestionale e in economia, per addetti alla contabilità e per esperti di analisi e business. Per queste ultime figure la zona di lavoro è quella di Roma.

