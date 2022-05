Sarà un’estate ricca con 2.500 euro di Bonus senza limiti ISEE per questi lavoratori che inviano la domanda a breve

In un momento storico in cui aziende e professionisti stanno cercando di riprendersi dalla crisi determinata dall’emergenza epidemiologica continuano gli incentivi da parte del Governo. Si pensi ad esempio alle risorse finanziate per incentivare e sostenere l’imprenditoria femminile. Infatti dal 19 maggio arrivano soldi per le donne che presentano la domanda per ottenere incentivi per le loro imprese già costituite o da costituire.

In un’ottica di ripresa fanno sicuramente comodo anche incentivi in ambito digitale. Infatti continua l’attuazione delle misure per favorire la connettività più veloce e la digitalizzazione nel mondo del lavoro. Con il comunicato stampa del 23 maggio il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via ai voucher connettività per i servizi a banda larga. In particolare il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2022 ha ampliato la sfera dei beneficiari del Bonus internet. Il beneficio pertanto sarà diretto a favorire la digitalizzazione non solo delle micro, piccole e medie imprese ma anche tra i professionisti. L’incentivo pertanto potrà essere richiesto sia da coloro che esercitano in proprio sia da coloro che lavorano in forma associata.

La misura prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce. Essa pertanto adesso è rivolta a:

micro, piccole e medie imprese;

persone fisiche titolari di partita IVA che esercitino una professione intellettuale ex art. 2229 c.c. o una delle professioni non organizzate ex L. n.4/2013. Sia in proprio sia in forma associata.

L’incentivo è previsto nella misura minima di 300 euro fino ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultra larga. Ovvero da 30 Mbit/s ad oltre 1Gbit/s.

Il beneficio potrà essere richiesto direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si sono accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Spa. I beneficiari per l’erogazione del voucher e l’attivazione del servizio dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori. In particolare potranno richiederlo ad uno qualunque degli operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e comunque non oltre il 15 dicembre 2022. La durata potrà essere prorogata per un ulteriore anno, previa disponibilità delle risorse e dopo la valutazione della Commissione europea. Sono previste 4 tipologie di voucher a seconda dei parametri prestazionali relativi all’offerta attivata. Pertanto sarà un’estate ricca con 2.500 euro di Bonus per tanti professionisti che usufruiranno di quest’opportunità.

