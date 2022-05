Nonostante scenari di guerra e varie crisi economiche che si rincorrono, l’estate che abbiamo alle porte si prospetta favorevole a livello turistico. Addirittura, secondo le associazioni di categoria, mancherebbe almeno 1/3 del personale per fare fronte alle richieste delle prenotazioni imminenti. Ovvero, mancherebbero cuochi e camerieri, addetti vari e alle pulizie negli alberghi, almeno in proporzione ai flussi turistici in arrivo. Buone notizie, comunque per un comparto economico che in Italia da sempre è un vero e proprio traino. Parlando proprio di mete turistiche si stanno sbizzarrendo anche i siti web stranieri, che per fortuna consigliano i nostri laghi e i nostri mari. Mancheranno i turisti russi quest’anno, ma tedeschi, olandesi, austriaci e inglesi soprattutto sono pronti a invadere borghi in spiagge bellissimi.

Un gioiello tra i gioielli

Secondo una prestigiosa rivista, tra le 40 spiagge più belle d’Europa, ci sarebbe anche la laziale Sperlonga. Definita, all’interno del promontorio del Circeo, “un gioiello tra i gioielli”. In effetti per chi conosce questa zona, possiamo parlare di un vero e proprio incanto. Siamo sulla sponda del Tirreno, geograficamente in Provincia di Latina, ma non troppo distanti da Roma. Sperlonga con le sue casette bianche e mediterranee affacciate sul mare è una vera e propria cartolina nella nostra meravigliosa Italia. Con o senza la visita a Roma, una prestigiosa rivista inglese celebra la bellezza di questa località, che entra di diritto tra le più belle dell’intero continente. Solo la Spagna batte l’Italia in questa classifica meritocratica per numero di spiagge da visitare.

Tra le 40 spiagge più belle d’Europa secondo un prestigioso quotidiano anche questa meta unica, orgoglio della nostra Italia

Non è solo il mare cristallino e azzurro a far segnalare Sperlonga tra le mete più belle dell’Europa. Giustamente i siti stranieri elogiano la bellezza di un panorama mozzafiato, col suo piccolo borgo che domina l’insenatura. Da ex villaggio di pescatori ad attrazione turistica, che riesce meravigliosamente a unire:

arte e storia;

natura e mare;

cucina e ospitalità;

cultura e tradizioni.

A metà strada tra i Golfo del Circeo e quello di Gaeta, ecco Sperlonga, che affascina il turista con i suoi scorci paradisiaci. Distrutto e ricostruito nel corso dei secoli, Sperlonga presenta al turista rovine romane, torri e spiagge premiate con la Bandiera Blu.

Lettura consigliata

Nato dalla leggenda di un drago che uccideva i bambini questo eremo che sembra sospeso nel vuoto è la meta ideale per una gita alternativa