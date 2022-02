La carne macinata è un ingrediente semplicemente geniale perché possiamo usarla per preparare numerose ricette. È uno di quegli ingredienti che potremmo definire un jolly. Averne una confezione nel freezer fa sempre comodo. Esattamente come accade per quei prodotti che non dovrebbero mai mancare in dispensa. Ci sono vari tipi di macinato. Si differenziano per la tipologia di carne mixata ed anche per la grana.

Quest’ultima infatti può essere più fine o più grossa. La carne macinata è l’ingrediente fondamentale per preparare un buon ragù. Inoltre, è altrettanto indispensabile per dar vita a gustosi polpettoni, come questo davvero facile e veloce da preparare e che costa appena 5 euro. Senza dimenticare le classiche polpette.

Utilizzando un trito di carne di prima scelta, possiamo poi realizzare degli ottimi hamburger. Ovviamente, in base alle ricette che vogliamo fare, sono poi innumerevoli gli ingredienti che possiamo aggiungere alla carne trita.

Nelle prossime righe andremo a spiegare una ricetta semplice e gustosa.

Come cucinare e condire la carne macinata per una cena che stupirà tutti anche i bambini senza proporre le solite polpette

Vediamo insieme come preparare la pizza di carne. Potrebbe sembrare una contraddizione in termini. Eppure, il risultato non deluderà nessuno, anzi!

Ingredienti

450 g di carne macinata mista;

100 g di pane raffermo;

1 uovo;

30 g di formaggio grattugiato;

180 g di passata di pomodoro;

1 mozzarella sgocciolata;

latte q.b.;

pangrattato q.b.;

olio q.b.;

origano q.b.;

sale q.b.

Procedimento

In una ciotola, mettere il pane avanzato tagliato a pezzetti e bagnarlo con del latte; nel frattempo, prendere una ciotola capiente e versarvi la carne macinata; aggiungere alla carne l’uovo, il sale e il formaggio grattugiato; cominciare ad amalgamare il tutto, dapprima con un cucchiaio e poi direttamente con le mani; aggiungere anche il pane ammollato nel latte e ben strizzato e continuare a mescolare; se l’impasto dovesse risultare troppo molle e/o umido, aggiungere poco alla volta il pangrattato; preparato il nostro composto, adagiamolo in una teglia da pizza rivestita con carta da forno; nel frattempo, accendere il forno statico e farlo scaldare, impostando la temperatura a 180 °C; mentre il forno si riscalda, preparare il condimento: versare la passata di pomodoro in una ciotola e condirla con olio, sale e origano; distribuire quindi il condimento sulla pizza di carne e infornare; far cuocere per circa 35 minuti; nel frattempo, tagliare a cubetti la mozzarella ben strizzata; trascorsi i 35 minuti, togliere la teglia dal forno e distribuirvi sopra i cubetti di mozzarella; infornare nuovamente impostando questa volta la modalità grill; far cuocere per 4 o 5 minuti.

Abbiamo quindi appena visto come cucinare e condire la carne macinata in un altro modo alternativo e gustoso. Prima di servire, aspettare almeno 5 minuti affinché la pizza si raffreddi un poco. Sarà infatti molto più semplice, così, tagliare le singole porzioni.