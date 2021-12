Oggi vogliamo proporre qualcosa di originale per Natale, che possiamo accostare agli amatissimi pandoro e panettone durante il pranzo con i parenti.

Sorprendiamo tutti con questo dolce che diventerà una delle nostre armi segrete quando vogliamo preparare in poco tempo un piatto delizioso. Duqneu, non solo pandoro e panettone a Natale ma anche questo straordinario dessert pronto in 15 minuti. Scopriamolo insieme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Proviamo una rapidissima ricetta di clementine al caramello e cognac. Per questa facile preparazione avremo bisogno di soli cinque ingredienti:

4 clementine;

175 grammi di zucchero;

2 cucchiai di cognac, o in alternativa triple sec;

gelato.

Per chi non lo conoscesse, il cognac è un liquore tipico della Francia. Più precisamente, è un distillato che si ottiene a partire dal vino bianco. Viene prodotto principalmente nella parte Ovest della Francia ed è piuttosto popolare anche in Italia. Il suo nome deriva proprio dalla cittadina di Cognac, dove viene prodotto.

Se ne trovano di diverse varietà nei negozi più forniti di liquori. In particolare noi consigliamo di sceglierne uno aromatizzato all’arancia, per dare un tocco in più alla preparazione. La gradazione di solito è piuttosto elevata, attorno ai 40 gradi.

In alternativa, si può anche utilizzare il triple sec. Anche questo è francese e viene utilizzato anche da noi per produrre tantissimi cocktail. Si tratta di un liquore aromatizzato all’arancia, quindi fa proprio al caso nostro. Possiamo trovare triple sec di diverse gradazioni, di solito attorno ai 25 gradi.

Quindi, se vogliamo una preparazione meno alcolica scegliamo questo liquore. Tuttavia, teniamo conto del fatto che ci sono anche varietà che arrivano ai 40 gradi, perciò facciamo attenzione prima di acquistare.

Non solo pandoro e panettone a Natale ma anche questo straordinario dessert pronto in 15 minuti

La preparazione di questo dessert è velocissima.

Iniziamo sbucciando e affettando le clementine, poi mettiamole in una ciotola. Prendiamo lo zucchero e facciamolo scogliere. Per farlo, mettiamolo in un pentolino con poca e scaldiamo il composto fino allo scioglimento.

Aumentiamo la fiamma e facciamo bollire fino a quando l’acqua diventa di colore ambrato intenso. Togliamo dal fuoco e uniamoci il liquore, cognac o triple sec. Facciamo sempre molta attenzione agli schizzi bollenti.

Una volta pronta la miscela, impiattiamo le clementine. Disponiamole come preferiamo e poi rovesciamoci sopra zucchero e cognac. Chi vuole può servire questa preparazione anche con del buon gelato, sempre se le temperature natalizie non sono troppo basse.

Chi invece si sta chiedendo cosa servire per secondo può leggere questo articolo.