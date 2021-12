Il forno è quella parte della cucina che puliamo di meno ma che dovremmo controllare meglio. Infatti, trovarsi con un forno incrostato a poche ore prima di una cena importante che avevano organizzato da tempo è una di quelle situazioni da evitare come la peste.

Magari abbiamo già comprato tutti gli ingredienti per una ricetta che ha bisogno del forno ma non lo possiamo utilizzare. Di conseguenza, con cadenza regolare dovremmo controllare meglio lo stato di pulizia di questo importante elettrodomestico. Tra l’altro, se conosciamo questi semplicissimi 3 trucchi puliremo il nostro forno molto velocemente.

Rimedi naturali

Se non riusciamo ad avere il tempo di andare al supermercato e di comprare dei prodotti appositi, potremmo avere la soluzione già a portata di mano. Infatti, un primo rimedio naturale consiste proprio nel saper usare a dovere l’acidità del limone.

Per riuscire a pulire il forno con il limone basterà selezionare una temperatura media e cominciare a riscaldare il forno. In seguito, prendiamo una teglia di medie dimensioni e la riempiamo per due terzi di acqua e per il restante terzo di succo di alcuni limoni.

L’evaporazione dell’acqua e del succo di limone ammorbidirà le pareti del forno e consentirà di pulirlo meglio più tardi. Infatti, passata una mezz’ora spegniamo il forno e passiamo un panno che abbiamo inumidito in ciò che resta del liquido sulle superfici. In seguito, passiamo con un panno asciutto per rifinire il lavoro.

Se non abbiamo il limone ma abbiamo del sale e del bicarbonato possiamo optare per la seguente soluzione. Prendiamo una bacinella e riempiamo la totalità del contenitore in tre parti uguali di acqua, bicarbonato e sale.

Ciò che andremo a creare possiamo stenderlo direttamente sulle superfici sporche. Lasciamo che il composto agisca per almeno trenta minuti e poi passiamo ripulire tutto con una spugna e dell’acqua pulita.

Infine, se non abbiamo né il limone né i due ingredienti sopra citati possiamo sempre ricorrere all’aceto. Ciò cha ha di eccezionale l’aceto è sia la sua capacità di sgrassare sia quella di evitare di lasciare cattivissimi odori dove viene passato. Per riuscire ad usare l’aceto correttamente dobbiamo riscaldare il forno ad una temperatura di almeno 140 gradi.

Come per il succo di limone, prendiamo una teglia alta e versiamoci dentro per metà dell’acqua e per l’altra metà dell’aceto. Aspettiamo una mezz’ora e poi spegniamo, ricordandoci di strofinare un panno umido di ciò che resta sulle superfici sporche.

