Molti di noi desiderano un animale domestico che gli tenga compagnia. I più fortunati già lo possiedono e vi passano del tempo assieme gradevolmente. Il cane è una delle scelte più frequenti, perché sa essere un grande amicone e legarsi alla famiglia come pochi altri inquilini pelosi.

Barboncino, Chihuahua e Pastore Tedesco sono tra i più gettonati, mentre meno noto è il Kuvasz, una razza nobile e resistente dell’est europeo. Altri esemplari sono poi speciali nel loro genere, come una razza eletta tra le più pulite al Mondo e dall’animo gentile.

Ma se desiderassimo per una volta scostarci dalle scelte più comuni, potremmo orientarci su un esemplare davvero particolare. È un cane che viene da lontano, dai tratti che ricordano un suo cugino che conosceremo molto bene. Le sue qualità ce lo faranno apprezzare fino in fondo, tanto che sarà un amico inseparabile questo cane bellissimo e peculiare.

Dal lontano Oriente fino a noi

La razza di cui vogliamo parlare è niente meno che lo Shikoku. Le origini giapponesi lo accomunano al più celebre Akita, a cui assomiglia vagamente. È un cane di taglia media, con un peso che varia in base al sesso.

Ha un fisico molto ben sviluppato e piuttosto robusto, con la coda arricciata. Il muso è ben proporzionato, mentre le orecchie sono simili a quelle delle razze affini: piccole e triangolari.

Il vero vanto dello Shikoku è però il suo pelo. Chiamato anche “sesamo”, si presenta solitamente in un mix di nero e bianco. Talvolta spunta pure una leggera peluria rossa.

Sarà un amico inseparabile questo cane bellissimo e indipendente che ricorda l’Akita ma è resistente quanto un meticcio

Lo Shikoku è un cane nobile dalle origini antiche. Tutelato fin dagli anni Trenta, gli rese omaggio addirittura l’imperatore del Giappone in persona, proclamandolo “monumento nazionale”. Si distingue per la grande intelligenza e l’incredibile atletismo, che fa sì che non si stanchi quasi mai.

Se lo si tratta bene, creerà col padrone un legame indissolubile e profondo. La sua indipendenza, poi, fa sì che non soffra eccessivamente la solitudine.

Essendo un cane molto attivo ed energico, ha bisogno di movimento regolare. Meglio evitare di tosarlo, poiché il mantello proteggerebbe dalle variazioni climatiche. Piuttosto, meglio spazzolarlo settimanalmente per sbarazzarsi del pelo morto.

In quanto a resistenza, lo Shikoku non ha nulla da invidiare alla maggior parte delle razze canine. Sopporta bene sia il caldo che il freddo e generalmente non soffre di malattie ereditarie rilevanti. Tuttavia, potrebbe incappare in qualche problema alla vista. Sarebbe bene monitorare comunque la sua salute, con controlli regolari dal veterinario di fiducia.

