Molti di noi amano mangiare o rilassarsi nel proprio giardino o sul balcone. C’è chi ama sdraiarsi qui per prendere il sole o chi preferisce farci la colazione o un pranzo con la propria famiglia. Fatto sta che, soprattutto nella stagione calda, avere un bello spazio esterno alla propria casa è una vera fortuna. In parecchi casi, però, nei nostri balconi o nei giardini, ci sono pareti o muri perennemente esposti al sole.

Per coprire queste zone, nonostante il rischio di siccità, dovremo scegliere le varietà più resistenti al caldo e che siano anche rampicanti. Solo in questo modo potremo andare in vacanza senza la paura che le nostre piante muoiano. Di seguito, troveremo i nomi di 3 bellissime piante, adatte a creare delle bellissime pareti verdi.

Ecco le 3 piante sempreverdi rampicanti e da siepi che resistono al caldo torrido da mettere in giardino o terrazzo

Una delle prime piante che viene in mente quando bisogna coprire una recinzione, o quando si ha necessita di coprire una rete divisoria, è l’edera. In termini di cura, questa è la pianta più comoda in assoluto, però non ama particolarmente il sole. Dovremo, quindi, stare attenti nei periodi molto secchi.

Per stare davvero tranquilli, dovremo scegliere il rincospermo, noto anche come falso gelsomino. È una pianta rustica, che sopporta bene sia il freddo che il caldo e riempie spazi interi con i suoi fiorellini bianchi. La sua profumazione intensa ci allieterà le giornate all’aperto e la sua fioritura avverrà soprattutto dalla primavera fino a luglio.

Fiorellini azzurri delicati e profumati

Un’altra pianta perfetta per giardini e balconi è il gelsomino azzurro. A differenza del tradizionale gelsomino, questa pianta ha fiori caratteristici, di un bellissimo colore azzurro. Cresce molto velocemente e richiede concimazioni specifiche per sbocciare al meglio.

Il gelsomino azzurro può stare tranquillamente al caldo, che tollera molto bene. Vive splendidamente in piena terra, ma anche in vaso. Le uniche cose che teme sono i venti freddi e i ristagni idrici.

Una pianta perfetta per colorare balconi e aiuole

Concludiamo con una pianta che sta davvero benissimo in pieno sole, essendo proveniente dalle terre africane. Si tratta della gazania, pianta che prospera molto bene sia in piena terra sia in vaso. Ci rallegrerà con le sue fioriture dalla primavera fino ad ottobre, anche se i suoi fiori sbocceranno soprattutto quando sarà illuminata dal sole. I suoi fiori somigliano tanto a delle grosse margherite, e sono arancioni o gialli.

È perfetta, quindi, se cerchiamo una pianta per colorare il nostro giardino, esattamente come la “spina di Cristo”, nota per i suoi bellissimi fiori rossi.

Ecco le 3 piante sempreverdi rampicanti e da aiuole, ottime per arricchire di colore e bellezza gli spazi esterni delle nostre abitazioni.

