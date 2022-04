I nostri amici animali sono davvero curiosi e riescono sempre a stupirci. Alcuni hanno un carattere più vivace, altri sono più riservati, ma poco importa perché gli vogliamo bene comunque.

I cani, in particolare, possono diventare protagonisti di comportamenti più o meno stravaganti. In certi casi ci fanno preoccupare e alcuni loro atteggiamenti diventano addirittura fastidiosi. A chi è capitato di subire in continuazione i morsi del proprio animale su mani e piedi?

Ecco, questo comportamento di Fido non sarebbe casuale, ma indicherebbe una precisa reazione a degli stimoli. Anche se accade solitamente nelle prime fasi di vita, non è detto che non si possa protrarre una volta cresciuto. Vediamo allora perché e cosa fare se il cane ci mordicchia mani e piedi in continuazione.

Le cause di questo vizio particolare

Succede più di frequente quando portiamo a casa il cucciolo che nostro figlio tanto desidera. Non appena “mette la zampa” in casa, inizia a vivacizzarsi e a prendere a morsi tutto ciò che gli capita, anche noi stessi.

Sappiamo che non lo farebbe perché ci vuole tenere alla larga, o perché vede in noi un prelibato boccone. In realtà, questo atteggiamento deriverebbe dalla voglia di esplorare il Mondo che lo circonda. Sarebbe quindi un comportamento istintivo con cui conoscere meglio chi gli sta vicino.

Ma vi sarebbe anche un’altra causa a tutto ciò. In giovane età, i cani inizierebbero a perdere i denti da latte. Questo cambiamento potrebbe causare del fastidio, che proverebbero a tenere a bada mordendo quel che capita. Ma non è da escludere che i morsi derivino semplicemente da una voglia matta di giocare e sfogarsi insieme a noi.

Se il cane ci mordicchia mani e piedi è per questo motivo insospettabile ma ecco come farlo smettere velocemente

Ecco, dunque, le ragioni per cui veniamo presi di mira dal nostro pelosetto. Ma come si potrebbe disincentivare questo comportamento non sempre gradito?

Come abbiamo spiegato in altri articoli, una soluzione potrebbe essere quella di recarsi in negozio e fargli un bel regalino. Compriamo un giocattolo morbido, di quelli fatti apposta per essere mordicchiati da Fido. Attenzione, però, a non darglielo subito dopo che ci ha preso a morsi, o penserà sia un dono per la buona azione compiuta.

Per placarlo definitivamente dovremo anche insegnarli alcuni comandi semplici e intuitivi. Nel momento in cui ci azzanna, potremmo esclamare un “ahia” o “lascia” in tono deciso e ritraendo la mano. Oppure potremmo alzarci dal divano e andarcene via. Infine, alcuni suggerirebbero di riprodurre un suono secco con alcuni oggetti. Ad esempio, potremmo picchiare puntualmente un mestolo contro un coperchio o una pentola.

Insistendo su questi comandi, il nostro cagnolino dovrebbe poco alla volta capire che sta sbagliando e smettere di comportarsi in questo modo.

