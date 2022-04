La scelta dell’animale domestico da portare a casa andrebbe fatta sempre in modo attento e oculato. Spesso ci lasciamo comandare dal cuore e prendiamo quel cucciolo con gli occhioni dolci che ci ha colpito. Ma poi scopriamo che soffre terribilmente gli spazi chiusi, abbaia di continuo e lascia più peli in giro di un gatto persiano.

Per fortuna non tutte le razze sono uguali e alcune si adattano maggiormente a ogni tipo di ambiente e compagnia. Quella di cui parleremo sarà perfetta per tutti coloro che desiderano un compagno di giochi ordinato e socievole.

Whippet

Dalla corporatura agile e slanciata e con un’altezza al garrese di circa 50 cm, il Whippet sa veramente il fatto suo. Questo levriero di origine britannica ci conquisterà per la sua eleganza e maestosità racchiuse in un cuore d’oro.

Riconoscerlo non è difficile, anche se potremmo scambiarlo per il più imponente Greyhound. Ha un torace ampio e alto e il dorso piuttosto allungato. Il cranio ha una forma singolare e ben distinguibile, decisamente piatta e con uno stop leggero. I muscoli del corpo e le mascelle sono robusti e potenti. Per finire, le orecchie minute sono di colore rosaceo e la coda è priva di frange e leggermente ricurva.

Eletta una delle razze di cane più pulite al Mondo, perde pochissimo pelo e va d’accordo con estranei e bambini

Non ci vorrà molto a capire perché il Whippet abbia riscontrato un successo così grande sia in patria che in altri Paesi. Col suo temperamento docile e pacato si farà amare e lui ricambierà la nostra fiducia con tanto affetto.

Questo cane si lega al padrone indissolubilmente, ma è anche rispettoso verso chi non conosce. I bambini lo adoreranno e potrebbe diventare il compagno di giochi più fidato. Inoltre, ama godersi gli agi dell’abitazione e i comfort a lui riservati. Non dimentichiamoci, però, di portarlo regolarmente a spasso per placare la sua voglia costante di movimento.

Comunque, il vantaggio più grande del Whippet è un altro e riguarda l’igiene. La sua pelle è poco grassa e non tende quasi mai a puzzare, tanto da essere eletta una delle razze di cane più pulite esistenti. Inoltre, il pelo corto e sottile richiede poche attenzioni e difficilmente lo troveremo sparso per casa. Laviamolo almeno una volta al mese con uno shampoo adeguato e tagliamogli le unghie quando risultano troppo lunghe.

Pare che il Whippet si stia diffondendo con regolarità anche in Italia. Gli allevamenti attuali sarebbero una trentina, sparsi da Nord a Sud. Il prezzo di un cucciolo potrebbe partire dai 600 euro, per poi salire in base all’esemplare richiesto.

