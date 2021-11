Manca poco meno di due mesi all’arrivo del 2022 ed è arrivato il momento di tirare le somme di questo anno appena trascorso.

Per molti il 2021 è stato un anno davvero molto complicato, almeno quanto quello precedente, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Per altri invece, tutto sommato, potrebbe essere stato abbastanza positivo, con l’arrivo di nuove opportunità, anche nella sfera sentimentale.

Ora, però, è il momento di guardare avanti e lasciarsi alle spalle il passato. Infatti, tra poco scopriremo quali saranno i segni più fortunati dell’anno prossimo e, soprattutto, cosa riserveranno per loro le previsioni dell’oroscopo.

Sarà un 2022 ricco di vincite e fortuna per questi segni zodiacali che nel 2021 hanno fatto cilecca

Uno dei segni più fortunati del 2022 sarà quello dei Gemelli.

Dopo un 2021 pieno di alti e bassi, il prossimo anno sarà invece ricco di traguardi e di opportunità. Certo, non mancheranno le insidie ed i timori, con Nettuno che cercherà di mettere i bastoni tra le ruote. Tuttavia, una volta superati questi scogli l’ingresso di Saturno in Acquario dovrebbe rimettere le cose al loro posto.

Tra maggio ed ottobre ci sarà Giove in Ariete e ciò influirà molto positivamente, soprattutto durante il periodo estivo. Per i single infatti ci saranno finalmente buone probabilità di trovare l’anima gemella.

Dal punto di vista lavorativo ed economico, potrebbero arrivare dei graditi aumenti di stipendio e, chissà, magari anche qualche vincita sostanziosa alla lotteria.

La permanenza di Saturno in Acquario sarà di grande aiuto per i nati sotto il segno della Bilancia. Questa influenza positiva garantirà una forte stabilità economica soprattutto nei mesi centrali del 2022. La chiave del successo, però, sarà la fiducia in sé stessi che verrà rinsaldata e potenziata da Marte. Quest’ultimo stazionerà per un bel po’ di tempo in Gemelli e garantirà salute, energia e tanta forza di volontà.

Verso l’autunno potrebbero esserci delle tensioni familiari, ma saranno sicuramente passeggiere.

Per i single, invece, Cupido riaccenderà la passione e la voglia di conoscere nuovi amori.

Non mancheranno anche le occasioni per fare soldi facili, così come potrebbe accadere anche durante questo mese di novembre.

Ultimo segno

Il terzo ed ultimo segno che sarà baciato dalla fortuna nel 2022 è l’Acquario. Come avevamo già anticipato, il periodo fortunato dell’Acquario inizierà fra poco, a ridosso delle vacanze natalizie, e durerà fino all’anno venturo.

Ci saranno numerose novità dal punto di vista lavorativo e finalmente potrebbero prendere vita tutti quei progetti tanto desiderati. Infine, potrebbero arrivare grosse vincite grazie alla presenza di Giove in Ariete che inonderà questo segno di tanta fortuna. Quindi, come abbiamo visto, sarà un 2022 ricco di vincite e fortuna per questi segni zodiacali che nel 2021 hanno fatto cilecca.