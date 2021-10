Sarà questo l’accessorio di tendenza più ricercato del prossimo inverno e che molte hanno già nell’armadio

Ebbene sì, è davvero arrivato il freddo. Per chi non l’avesse ancora fatto, è tempo di mettere in uso tutto ciò che può tornarci utile per combattere i rigori invernali.

Ma questo è anche il periodo in cui si va alla ricerca dell’accessorio giusto per creare outfit perfetti. Accessori che ci permettano altresì di combinare in modo perfetto quello che già abbiamo nell’armadio, con ciò che di nuovo andiamo ad aggiungere.

In un precedente articolo abbiamo parlato dell’accessorio che dobbiamo assolutamente avere e che in molti già hanno nell’armadio.

Tra quelli giusti per rinnovare il nostro look, ve ne è uno intimo che nasce per proteggerci dal freddo. Ma che nella realtà ha invece un ruolo determinante per la nostra moda.

Sarà questo l’accessorio di tendenza più ricercato del prossimo inverno e che molte già hanno nell’armadio

Stiamo parlando dei collant. Che siano colorati o stampati per stupire, velati per un effetto vedo non vedo, i collant non servono solo per coprire le gambe. Saranno senza ombra di dubbio, veri e propri protagonisti del prossimo inverno.

Lo sanno bene le sorelle Ferragni che li hanno pubblicizzati con i loro outfit super fotografati.

Valentina Ferragni è stata infatti immortalata a Madrid dove, durante un servizio fotografico, ha sfoggiato collant velati a micro-pois che non sono certo passati inosservati.

Anche Chiara, la più famosa delle sorelle Ferragni, non esita a farsi immortalare con look ben costruiti, che fanno ricadere l’attenzione sui collant.

Vediamo come sceglierli

Quest’anno sono le fantasie ad avere la meglio. La parola d’ordine, quindi, è collant con stampe. Alcuni marchi hanno proposto differenti modelli, tra cui alcuni che raffigurano diverse città del mondo.

Le fantasie più trendy del momento, quindi, sono quelle che parlano: collant con frasi, scritte, parole chiave ma anche immagini e decorazioni.

Questi modelli sono perfetti per tutte coloro che amano viaggiare ma sicuramente anche per donne che amano stupire.

Perché è bello mostrarsi senza nascondere le proprie curve. Ma è altrettanto bello lasciar trasparire quella che è la propria personalità anche attraverso gli accessori che si vanno a scegliere.

Vediamo come possiamo abbinarli per non sbagliare

I collant possono essere indossati in tantissimi modi, abbinati a gonne corte o dotate di spacchi vertiginosi.

La linea guida da seguire, se scegliamo collant eccentrici, è puntare proprio sui collant stessi. Quindi per metterli al centro dell’attenzione è bene abbinarli a capi che richiamino uno solo tra i colori che prevalgono all’interno dei collant.

Per chi non avesse ancora provveduto, quindi, è tempo di mettersi alla ricerca delle stampe a noi più gradite. Infatti, sarà questo l’accessorio di tendenza più ricercato del prossimo inverno e che molte già hanno nell’armadio.

La scelta di indossare collant che non passano certo inosservati, è sicuramente la tendenza del momento. Che però lascia trapelare la voglia delle donne di raccontarsi. Cosa che si può fare anche attraverso i collant che si indossano. Perché le stampe che andremo a scegliere e sfoggiare, racconteranno quella che di fondo è la nostra personalità.

