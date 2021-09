Ė tempo ormai di pensare al guardaroba invernale. A volte bastano pochi capi e accessori essenziali per renderlo interessante. Con semplici scelte possiamo, quindi, raggiungere un ottimo risultato.

Potremmo partire da quello che è l’accessorio simbolo dell’inverno, ossia la sciarpa. Quest’anno a dominare la scena saranno quelle maxi. Possiamo sceglierla in ogni forma. Che decidiamo di avvolgerla intorno al collo, oppure metterla morbida sulle spalle, come se fosse un accessorio in più, la sciarpa è sempre utilissima.

Acquistiamo poi un paio di stivali, sempre di gran moda nel periodo invernale. Per poi passare ai capi di abbigliamento.

Per non sbagliare basta optare per le nuance più sobrie che, oltre a dominare nel prossimo autunno inverno, sono anche facili da abbinare.

Così facendo, andiamo man mano a comporre il nostro armadio che con i giusti accorgimenti potremmo rendere impeccabile.

Le borse poi non possono certo mancare. Di solito la scelta ricade su quelle più adatte alle nostre esigenze. Chi non ama infatti i modelli shopping, proprio perché super capienti e dunque perfette sia per lavoro che per momenti di svago.

Ma quest’anno domineranno la scena le borse a mano e dalle forme originali. Si punta dunque su quelle piccole e dalle forme particolari. Sulle ultime passerelle ne sono state proposte diverse di forma tondeggiante.

Non possiamo quindi non tenerne almeno una nel nostro guardaroba. Da preferire nei momenti di svago, quando non dovendo portare dietro tante cose, possiamo finalmente abbandonare le borse super capienti.

Questo fantastico giubbino ritorna di moda e sarà un bellissimo tuffo nel passato

Ma sono senza dubbio i capispalla ad attirare la nostra attenzione nei periodi di freddo. Ebbene, a dominare le scene nel prossimo autunno inverno sarà il bomber.

Il bomber è nato agli inizi degli anni 50 per sostituire le giacche di pelle indossate dagli aviatori che erano ingombranti e poco resistenti all’umidità.

Questo tipo di giubbotto, creato quindi per i piloti, è passato poi a far parte del guardaroba “casual”. A cavallo, infatti, degli anni Settanta e Ottanta è diventato infatti un capo di gran moda. Il modello di base è rimasto sostanzialmente invariato nel corso degli anni. Con maniche abbondanti, elastico in vita ed ai polsi e cerniera lampo.

Ebbene questo fantastico giubbino ritorna di moda e sarà un bellissimo tuffo nel passato.

Vediamo come abbinarlo

Questo erede naturale del piumino, che i ragazzi, ma non solo, adorano, permette di ripararsi dal freddo e sta bene su tutto. Possiamo infatti tranquillamente indossarlo, non solo sui jeans e pantaloni sportivi in generale. Ma anche su capi a contrasto, tipo sui gessati.

Abbiamo completa libertà anche in termini di colore. Possiamo spaziare dai toni chiari e naturali al classico blu scuro. Ma anche i quadri sono consentiti.

Non resta quindi che aggiungerlo al nostro guardaroba.

