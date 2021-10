Già in un precedente articolo abbiamo parlato di quanto le donne siano spesso impegnate nella ricerca di outfit particolari e sempre ben riusciti.

Abbiamo spiegato come per riuscire nell’intento di creare un outfit perfetto, sia fondamentale non sbagliare nel make-up, compresa la scelta dello smalto da applicare.

Quanto all’abbigliamento, poi, l’autunno è sicuramente uno dei periodi dell’anno in cui risulta più difficile decidere l’abbigliamento da indossare. I cambi repentini delle temperature non sempre sono facili da gestire, soprattutto da chi è costretta a stare fuori tutto il giorno.

Ecco, quindi, che per ovviare a questo problema, anche gli amanti della moda, spesso accantonano la parte estetica per prediligere la praticità.

Il modo migliore per far fronte ai continui cambi delle temperature, infatti, è sicuramente quello di optare per i cosiddetti outfit “a cipolla”.

Ciò significa indossare più cose, partendo dalla t-shirt fino al maglione per poi aggiungere anche un giubbino. Così da aggiungere o togliere qualche capo, durante la giornata, in base alle temperature.

Ecco l’accessorio che dobbiamo assolutamente avere e che in molti già hanno nell’armadio

Eppure, c’è un capo che può risolvere il dilemma dell’outfit autunnale da preferire. Stiamo parlando del gilet.

Quello in lana è sicuramente trendy e pratico. Sono tanti gli abbinamenti possibili, che sono stati indossati e osannati da molte influencer. Non resta quindi che provare. Andiamo a vedere come abbinarlo.

Volendo fare qualche esempio, possiamo partire dal più classico degli accostamenti. Ossia, il gilet con la camicia di cotone, il tutto abbinato ad un paio di jeans e sneakers. Semplice e ad effetto. Questo classico outfit autunnale è perfetto sia per una giornata in ufficio, che per una uscita pomeridiana.

Ma non è da meno quello composto dal gilet di lana indossato sopra una maxi-camicia, portata a mo’ di vestito. Abbinando a questo outfit un paio di stivaletti, otteniamo un outfit perfetto per le giornate autunnali, anche quelle piovose.

Sono davvero tanti quindi gli abbinamenti possibili con il gilet di lana.

Ovviamente questo capo oltre che in lana, lo ritroviamo anche in altri tessuti, nel qual caso diventa una vera e propria giacca senza manica.

Esempio tipico è lo smanicato di piumino. Capo perfetto per padroneggiare proprio la difficile arte di combinare l’esigenza di vestire alla moda con la necessità di far fronte ai continui cambi climatici di questo periodo.

Quindi ecco l’accessorio che dobbiamo assolutamente avere e che in molti già hanno nell’armadio.

Grazie al gilet avremo perciò la possibilità di vestirci a strati. Combineremo l’esigenza di far fronte ai repentini cambi di temperature con quella di sentirci alla moda e dunque al top.

