Le temperature già si stanno facendo bollenti nonostante l’estate ancora non sia ufficialmente entrata. Ecco, allora, che urge il bisogno di cambiare le nostre abitudini alimentari ricercando qualcosa di più fresco e leggero. Grandi classici in tavola della bella stagione sono le insalate di riso o la pasta fredda da preparare in anticipo e gustare anche fredde.

Tuttavia, seppure comode, queste sono preparazioni che tendono a stufare presto e per questa ragione spesso proponiamo alternative sfiziose.

Ad esempio in una precedente pubblicazione avevamo suggerito delle alternative fresche e leggere ricche di vitamine e omega 3.

Nella ricetta di seguito, invece, prenderemo spunto da un classico della cucina iberica che renderemo ancora più gustosa grazie all’uso dei gamberi. Sarà il più amato dell’estate questo piatto ricco e delizioso.

Ingredienti e preparazione

La preparazione a cui facciamo riferimento è il gustosissimo gazpacho, un frullato di verdure tipicamente spagnolo. Oggi vedremo come renderlo sostanzioso e sfizioso facendo qualche modifica qua e là.

Gli ingredienti per la ricetta sono:

pomodori maturi;

cetriolo;

carota;

mezza cipolla;

menta;

basilico;

ricotta fresca;

gamberi;

olio;

aceto;

sale.

Per realizzare il gazpacho inseriremo nel mixer i pomodori, il cetriolo, basilico, menta e la mezza cipolla aggiungendo olio, sale e poco aceto. Inseriamo nel frullatore anche poco pane per ottenere una consistenza più densa rispetto al classico gazpacho. Frulliamo il tutto fino ad ottenere una salsa abbastanza spessa e mettiamo da parte.

Sarà il più amato dell’estate questo economico piatto più buono di pasta fredda e insalata di riso

Passiamo ora ai gamberi che dovranno essere puliti e privati del carapace. Per farlo staccheremo prima la testa, poi le zampette ed infine il guscio lasciando attaccata, però, la coda.

Scottiamo in modo velocissimo i gamberi in padella a fiamma viva un minuto per lato, giusto il tempo per far assumere un po’ di colore e sapore.

Infine, prendiamo la nostra ricotta fresca, possibilmente di buona qualità ed aggiustiamola leggermente di sale. Per aromatizzarla ulteriormente possiamo utilizzare le erbe aromatiche di prima, ovvero basilico e menta. Diamo una rapida mescolata per poi prepararci all’impiattamento.

Sul fondo del piatto verseremo il nostro gazpacho sopra al quale disporremo delle quenelle di ricotta. Queste possono essere formate facilmente con l’utilizzo di 2 cucchiai.

Una volta disposta la ricotta, metteremo nel piatto anche i gamberi scottati e guarniremo con un ultimo filo di olio e una macinata di pepe.

