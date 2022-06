Non solo con Amazon ma da casa e gratis senza investire è possibile guadagnare soldi online con questo sistema rivoluzionario

A qualche lettore interessato alle tecniche di guadagno online sarà capitato di venire a conoscenza di un nuovo movimento che consentirebbe di guadagnare soldi online facendo semplicemente normale attività fisica. Si tratta del cosiddetto “move to earn”, che sta spopolando in America e in Europa e che sta iniziando ad arrivare anche in Italia. L’idea dietro questo progetto è quella di stimolare le persone a fare più attività ricompensandole e guadagnando non solo con Amazon ma con somme in criptovalute. Una valuta molto conosciuta in questo senso è Stepn, che a marzo è entrata prepotentemente sulla piazza dei rivali di Bitcoin arrivando in poche settimane al valore di circa 4 euro per unità.

Attenzione: è bene ricordare che questo articolo e gli altri sull’argomento sono solo a scopo divulgativo. Non bisogna considerare questo tipo di informazioni come consigli finanziari. Il Mondo delle valute cosiddette crypto può essere estremamente pericoloso e qualsiasi token, come vengono chiamate in gergo, può davvero passare da buoni valori precipitando poi a zero dall’oggi al domani. Fatta questa doverosa precisazione, con la quale la Redazione invita a informarsi correttamente prima di procedere a qualsiasi tipo di spesa e di investimento, si può procedere con la scoperta di questo interessante Mondo.

Come funzionano quindi i progetti “move to earn”? Di base, l’idea è quella che nel marketing si chiama “gamification”. Un termine complesso per indicare però una cosa semplice: il gioco è un ottimo modo per stimolare le persone a fare qualcosa. Rendere divertente trasforma in qualcosa di piacevole anche un certo tipo di attività che di norma non sarebbero tali. È questo il caso, appunto, dell’attività fisica. Stepn è una forma di criptovaluta che si genera semplicemente camminando. Non è l’unica, ne esistono ormai anche altre, comprese alcune create da aziende italiane. Ma come si fa effettivamente a guadagnarci qualcosa? Nulla di più facile, in realtà.

Facendo qualche ricerca in merito, si può capire facilmente quale siano le applicazioni più accreditate e affidabili. Un esempio è Young Platform Step. Il funzionamento è davvero semplicissimo. Si tratta di un’applicazione contapassi completamente in italiano in grado di “trasformare” i chilometri macinati a piedi durante la giornata in piccole somme di YNG, la cripto valuta dedicata. Esistono addirittura dei videogiochi che utilizzano questa forma di tecnologia, convertendo però in crypto le ore di tempo giocate o le azioni fatte in gioco. Si tratta di un Mondo affascinante e complesso che, per gli appassionati, potrebbe diventare un metodo interessante di guadagno online.

