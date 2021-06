Sedere a tavola non è solo fare il pieno per affrontare il resto della giornata.

È anche un ritrovarsi con le persone che si amano nonché un momento per gustare piatti buoni e appetitosi.

L’estate però è il periodo in cui spesso ci si impone di evitare piatti buonissimi perché ipercalorici.

Tra questi sicuramente la parmigiana.

Che sia fatta con melanzane o zucchine, nella ricetta tradizionale vengono fritte. Quindi diventa un piatto assolutamente da evitare per la nostra linea!

Ma non è così!

Sarà difficile resistere a questa parmigiana di zucchine semplicissima da preparare e soprattutto light

A differenza della ricetta tradizionale, oggi con il Team di ProiezionidiBorsa la proponiamo con zucchine e soprattutto senza frittura.

Sarà quindi difficile resistere a questa parmigiana di zucchine semplicissima da preparare e soprattutto light.

La parmigiana che vi proponiamo è sfiziosa, ma allo stesso tempo leggera e salutare. Non ci sono infatti uova e non c’è panatura.

Ecco cosa occorre per soddisfare 8 persone

a) 500 gr di zucchine;

b) 200 gr di mozzarella o fior di latte;

c) 100 gr di prosciutto cotto;

d) 20 gr di pangrattato.

Le zucchine pulite e tagliate a fettine sottili.

Prendiamo poi una padella antiaderente e dopo aver cosparso il fondo della padella con un filo di olio vi disponiamo le zucchine. Procediamo quindi a grigliarle.

Fatto ciò, in una pirofila si sparge un po’ di pangrattato sul fondo. Si realizza un primo strato di zucchine grigliate e si aggiunge sale, mozzarella, prosciutto cotto e basilico.

Se lo si vuole anche un po’ di parmigiano.

Si va avanti così fino ad esaurimento degli ingredienti e si chiude ovviamente con uno strato di zucchine, più un po’ di mozzarella a pezzetti e una spolverata di parmigiano e pangrattato.

A questo punto non resta che mettere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa mezz’ora.

Quando la parmigiana sarà cotta, va lasciata ancora in forno per un po’ e poi fatta raffreddare e servita.

Non resterà che deliziare il nostro palato!

