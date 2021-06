Osservando il grafico delle quotazioni del titolo, si possono ricavare due indicazioni in apparenza contrastanti tra loro di cui andremo a parlare tra un attimo. Volevo anticipare le conclusioni possiamo riassumerle come segue: il titolo Zignago Vetro è molto interessante ma al momento meglio attendere un ritracciamento o un break rialzista per entrare al rialzo.

Come si vede dal grafico, le quotazioni sono a stretto contatto con la forte resistenza in area 17,24 euro (II obiettivo di prezzo). L’incapacità di superare questo livello potrebbe favorire un ritracciamento che, visto il lungo rialzo da cui arriva il titolo, potrebbe anche essere salutare. Questo ritracciamento potrebbe portare le quotazioni in area 15,98 euro prima di una ripresa del rialzo. Solo una chiusura settimanale inferiore a 15,12 euro, invece, farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.

Viceversa, una chiusura settimanale superiore a 17,24 euro, accompagnata da un segnale rialzista dello Swing Indicator e/o del BottomHunter, spingerebbe il titolo verso il II obiettivo di prezzo in area 20,7 euro. La massima estensione del rialzo in corso passa per area 24,14 euro.

Che il titolo stia vivendo una fase transitoria si capisce anche dalle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni.

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 24 giugno a quota 17,00 euro in rialzo dello 0,12% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

