Mangiare sano è una buona abitudine che andrebbe trasmessa ai nostri figli sin da piccoli.

Così poi che anche da grandi possa essere per loro naturale scegliere cibi sani e quindi buoni per la nostra salute.

Ovviamente un genitore che lavora ha più difficoltà nel preparare per i figli merende salutari.

Ma volere è potere dicevano le nostre nonne! E poi questa è la stagione in cui è davvero facile preparare una merenda facile e al tempo stesso ottima per i nostri bambini.

È questa la merenda sana fresca e perfetta per grandi e piccini

Il frullato di frutta è sicuramente una bevanda fresca e salutare a base di frutta fresca e latte, ingrediente quest’ultimo che rende ancora più cremosa questa bevanda.

Il frullato è ideale sia per colazione che per merenda. Nutriente e ricco di vitamine è questa la merenda ideale sana fresca e perfetta per grandi e piccini.

La frutta infatti dolce, profumata e colorata piace davvero a tutti.

In questa stagione poi dove veramente la natura offre una grande varietà di scelta, davvero non abbiamo scusanti.

Vediamo allora come preparare un ottimo frullato che possa deliziare grandi e bambini

Chi è intollerante al latte vaccino può tranquillamente sostituirlo con il latte di soia.

Con il frullato abbiamo ampia libertà di scelta per quanto concerne la frutta da utilizzare.

Ovviamente se scegliamo frutta ricca di acqua, tipo ananas o cocomero, il frullato avrà una consistenza più liquida.

Così come è possibile renderlo più dolce aggiungendo allo stesso dello zucchero o meglio ancora del miele.

Per chi ha la fortuna di avere il Bimby basta mettere nel boccale gli ingredienti quindi latte e frutta tagliata a pezzi. Attivarlo a velocità turbo e in soli 2 minuti il frullato sarà pronto.

Ovviamente chi non lo ha, può utilizzare un qualsiasi frullatore.

Pronto da servire, possiamo dare al frullato un tocco speziato aggiungendo un po’ di cannella o vaniglia.

Bastano quindi davvero pochi minuti per preparare una merenda sana fresca e perfetta per grandi e piccini.

