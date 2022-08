Sandali che valorizzano caviglie e polpacci meglio delle slingback

Acquistare sandali con lacci importanti può darci la possibilità di cambiare lo stile della calzatura mettendo in mostra caviglie e polpacci in modi diversi. Solitamente, se vogliamo evidenziare le caviglie, indossiamo le slingback, considerate molto chic per via del cinturino che lascia scoperto il tallone. La punta è chiusa, quindi si tratta di calzature eleganti che vengono proposte da grandi marchi anche a prezzi considerevoli.

È possibile avere lo stesso effetto su caviglie e polpacci spendendo meno e stando più comodi grazie ai sandali. Le slingback, infatti, sono scivolose e potrebbero chiedere una certa pratica. Durante, l’estate, invece, i sandali sono freschi a tutte le ore, insostituibili.

Non dobbiamo peggiorare i gonfiori

I sandali che valorizzano caviglie e polpacci sono quelli alla schiava che vengono legati attraverso 2 intrecci davanti e dietro ma alternati. La chiusura può essere fatta davanti o dietro con un nodo finale. Possono avere il tacco oppure essere senza tacco.

Le allacciature danno un aspetto diverso alle caviglie ma è necessario non stringere troppo, per evitare che si creino arrossamenti poco estetici e non salutari.

Alcuni modelli di sandali prevedono l’infradito con uno stile ibrido, che potrebbe dare un tocco di originalità al look. I modelli alla schiava possono essere arricchiti con gioielli, decorazioni e addirittura pom pom sui lacci per dare una novità di colore.

Possiamo creare un look per le caviglie sottili

I sandali che hanno lacci lunghi dovrebbero essere abbinati utilizzando il contrasto. Volendo mettere in evidenza caviglie e polpacci, dovremmo preferire gli abiti corti. Questi sandali danno il loro meglio con pantaloncini o gonne che slanciano le gambe. Gonne in jeans oppure vestiti corti sono adatti alla stagione.

Ma non escludiamo le gonne lunghe a fiori o a tinta unita. Se le preferiamo per via del nostro fisico, le longuette e le gonne al ginocchio non sono da scartare a priori. Questi sandali sono sempre molto versatili e ci danno numerose opportunità.

Sandali che valorizzano caviglie e polpacci meglio delle slingback

L’allacciatura dei sandali può anche fermarsi alla caviglia. In questo caso il sandalo potrebbe avere un po’ di tacco. Se l’allacciatura è alta, il tacco deve essere basso e viceversa. Se vogliamo che l’allacciatura sia più salda, possiamo arrivare sopra la caviglia, poco prima del polpaccio.

Le allacciature si utilizzano in questa maniera quando i lacci non sono di pelle o cuoio perché tendono a scivolare. Sono quelli di stoffa o di corda che aderiscono al meglio senza perdere di eleganza. Non arrivando mai al ginocchio queste allacciature sono meno provocanti. I modelli di pelle sono più richiesti e desiderati.

Con gambe curate e abbronzate, poi, i sandali con i lacci di pelle sono in grado di dare un effetto molto chic e valorizzare l’outfit estivo.

