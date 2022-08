Chi desidera comprare casa e non ha un capitale di partenza ha diverse soluzioni che può adottare. Queste alternative permettono di entrare in possesso di un immobile residenziale anche senza soldi, ma pagandolo nel tempo.

L’amore degli italiani per il mattone è noto. Oltre l’80% delle famiglie nel nostro Paese possiede almeno una casa. Tuttavia acquistare un appartamento sta diventando sempre più difficile. L’impennata dei prezzi del mercato immobiliare ha fatto lievitare enormemente i valori delle case. Inoltre le difficoltà economiche dell’ultimo decennio hanno drenato molta liquidità dai risparmi degli italiani. Così oggi avere soldi per acquistare una casa non è così semplice.

Il Bonus casa per giovani fino a 36 anni testimonia questa difficoltà. Questa misura fiscale dovrebbe aiutare i giovani, che si suppone abbiano pochi soldi, ad acquistare una prima casa. Per sfruttare questo Bonus occorre avere meno di 36 anni e un ISEE non superiore a 40.000 euro. Ma chi non rispetta queste condizioni e non ha soldi per comprare l’appartamento come può fare a comprare casa?

5 opzioni per comprare casa senza soldi anche riscattando l’affitto

Grazie al Fondo di garanzia prima casa anche chi ha più di 40 anni può accedere a un mutuo garantito dallo Stato. Con l’ultima Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, il Fondo di garanzia mutui per la prima casa è stato prorogato per tutto il 2022. Il Fondo offre alla banca una garanzia dello Stato fino all’80% sul mutuo. Ma l’ammontare totale del finanziamento non deve superare i 250.000 euro.

Ci sono altre soluzioni che permettono oggi di acquistare una prima casa senza anticipare una somma importante. La prima soluzione è quella di un mutuo al 100%. Oggi le banche generalmente offrono mutui non superiore all’80%, tuttavia ci sono istituti che arrivano al 90% o al 95% del valore dell’immobile. Però, alcune banche possono arrivare ad erogare un mutuo anche al 100%, anche se ovviamente i costi sono più elevati di un mutuo all’80%.

Comprare casa pagando l’affitto

L’affitto con riscatto è un’altra soluzione per comprare casa senza avere un capitale di partenza. In pratica si tratta di firmare un contratto di locazione per un immobile con un’opzione di acquisto entro un determinato periodo, in genere 10 anni. Il locatario che decide di acquistare l’appartamento può riscattare parte dell’affitto pagato.

Il leasing immobiliare residenziale è una delle 5 opzioni per comprare casa senza soldi. Questo contratto è simile all’acquisto con riscatto. Funziona esattamente come il leasing utilizzato per acquistare autoveicoli. Chi vuole acquistare casa si accorda con una banca o con una società di leasing che acquista l’immobile. La società diventa proprietaria dell’immobile e chi la occupa paga una rata mensile. Alla fine del contratto di leasing si può decidere di riscattare l’immobile oppure di lasciarlo.

Questa è la differenza sostanziale rispetto a un normale contratto di affitto. Ovviamente in un contratto di leasing le rate sono superiori rispetto a quelle che si pagherebbero con un contratto di locazione residenziale.

Ristrutturare quasi gratis

Chi non ha un capitale di partenza non solo può acquistare una casa, ma può anche ristrutturare l’abitazione di proprietà. Potrebbe essere il caso di un proprietario che ha acquistato ad un buon prezzo una casa da ristrutturare. Oggi sono disponibili molti Bonus che permettono una ristrutturazione degli immobili residenziali con un forte sconto.

Chi acquista una casa da ristrutturare ha due vantaggi. Può acquistare l’immobile ad un prezzo ridotto rispetto al valore di mercato per un immobile in buone condizioni. Inoltre la ristrutturazione permette di personalizzare maggiormente l’appartamento.

