Spesso ci troviamo a comprare molti alimenti e poi a buttarli. Oggi parliamo appunto di come evitare questo fenomeno. Infatti spieghiamo perché salvare uno yogurt in scadenza è semplice e gustoso grazie a questo trucco furbo e veloce che necessita solo pochi minuti.

Usarlo nelle preparazioni di dolci

È noto che lo yogurt possa essere impiegato nelle preparazioni di deliziosi dessert. Per questo motivo, quando si nota che sta per scadere, si può pensare di preparare una torta o un ciambellone.

Se si è proprio di fretta si può provare a reinventarsi un po’ la tradizione e preparare un tiramisù o una crema dal gusto alternativa. Ma se non si ha proprio voglia di mettersi ai fornelli o di forzarsi a mangiare il contenuto del vasetto, ecco la soluzione adatta a questa situazione.

Un facilissimo gelato fai-da-te

La risposta è facile, veloce e quasi banale: basta semplicemente congelarlo. Ma lo si può fare in maniera da ottenere un gustoso stecco gelato da consumare nelle giornate più calde o nei momenti di gola. Come fare? Ecco qui di seguito il procedimento spiegato step by step:

a) prendere il vasetto e praticare sulla linguetta in alluminio un taglio allungato e sottile;

b) inserire al suo interno uno stecco in legno, facendo attenzione a non allargare troppo il buco;

c) mettere il tutto in congelatore e aspettare almeno un giorno che si solidifichi.

Oggi abbiamo spiegato come salvare uno yogurt in scadenza è semplice e gustoso grazie a questo trucco furbo e veloce che necessita solo pochi minuti. Se si è interessati a scoprire altri metodi per mantenere il cibo sempre fresco, basta dare un’occhiata alle nostre rubriche dedicate. Ecco qui un articolo incentrato sulla lattuga: “Nessuno lo sa ma conservare le verdure a lungo in frigo è molto facile con questo semplice trucco”.