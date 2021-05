Le regole da seguire per una corretta cura del viso prevedono di detergere la pelle accuratamente e di tonificarla con un prodotto apposito. Sin da piccole ci insegnano quanto sia importante mantenere la pelle pulita e idratata, senza mai dimenticare di struccarci la sera. I residui di trucco e impurità, difatti, potrebbero ostruire i pori e causare la formazione di imperfezioni e brufoli. Inoltre, utilizzare il tonico è fondamentale proprio per chiudere i pori e rendere la pelle più elastica.

Tuttavia, se è certamente importante avere a cuore la bellezza del nostro viso, d’altra parte è innegabile che tutto ciò porti via tempo e denaro. E se il nostro denaro non fosse abbastanza? E ancor di più: se i prodotti per cui abbiamo speso un patrimonio si rivelassero inefficaci? Nessun problema, Noi della Redazione abbiamo una soluzione.

Per tonificare la pelle non serve andare in profumeria, basta aprire il frigorifero e usare questo comunissimo ortaggio

In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato della patata cruda per combattere il gonfiore degli occhi e le macchie scure del viso. Questa volta, invece, ci occuperemo di un altro ortaggio che fa bene alla pelle e funge proprio da tonico, il pomodoro.

Ricco di licopene, idrocarburo noto per proteggere la pelle dal sole e dall’invecchiamento precoce, il pomodoro si presta a vari rimedi di bellezza. Vediamo come utilizzarlo.

Modi d’uso

Gli esperti suggeriscono di applicarlo direttamente sul viso o di realizzare una maschera ad hoc.

Nel primo caso, basterà tagliarne alcune fettine e passarle delicatamente sulla pelle. Dopo aver fatto ciò, risciacquare e asciugare in modo accurato. Nel secondo caso, invece, serviranno soltanto del succo o polpa di pomodoro, mezzo limone e dei dischetti leva trucco. Mescoliamo insieme il succo o la polpa di pomodoro e quello di limone, imbeviamo il dischetto e applichiamo sul viso, lasciando agire per una decina di minuti.

Occorre evitare il contatto con gli occhi e con il loro delicato contorno. Sciacquiamo con acqua tiepida e applichiamo la crema idratante. Ripetiamo questi passaggi per qualche giorno e noteremo subito una pelle più tonica e liscia.

