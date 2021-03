Il giardino di casa è curato, il viale che porta alla casa è tutto perfetto. L’unico problema sono le erbacce che spuntano dal terreno. Allora salutiamo le fastidiose erbacce dal giardino con questo semplice prodotto.

Un bel giardino ha bisogno delle sue attenzioni e bisogna prendersene cura. Bisogna potarlo, annaffiarlo, mettere fertilizzanti e scegliere anche le giuste piante. Ma la cosa più importante è evitare che si ammali e che venga inondato da erbacce.

Di modi ce ne sono moltissimi

Estirpare le erbacce dal giardino è un po’ come rimuovere il calcare dalla doccia: ci sono migliaia di modi. Alcuni ne abbiamo già visti sempre qui sulle colonne di ProiezionidiBorsa. Come ad esempio usare l’aceto, il sale oppure anche ingannando la natura. Ora invece spiegheremo un metodo abbastanza semplice, dove non si inganna nessuno, ma dove potremo dire addio alle erbacce in modo definitivo.

Salutiamo le fastidiose erbacce dal giardino con questo semplice prodotto

Il procedimento è veramente facile. E tutto quello che ci serve sarà dell’aceto di sidro di mele, detersivo per i piatti e del solfato di magnesio. Per una versione più leggera e meno aggressiva è possibile sostituire l’aceto con dell’acqua. Prendere 4 litri di aceto di sidro di mele, ¼ di tazza di sapone per lavare i piatti e 2 cucchiai di solfato di magnesio.

Che fare contro le erbacce?

La prima cosa da fare è mettere l’aceto in un secchio, aggiungere poi il solfato di magnesio e mescolare. Bisogna mescolare fino a quando non si ottiene una soluzione omogenea. Il magnesio ha un’alta solubilità, quindi si dovrebbe sciogliere facilmente. Ora aggiungere il sapone per i piatti e continuare a mescolare. Una volta pronto il composto inserirlo in un contenitore spray.

Ora non resta che spruzzare il composto sulle erbacce presenti. Si consiglia di farlo la mattina presto e di evitare le piante che invece si vogliono tenere. La sera poi strappare via tutte le erbacce ed ecco che il nostro giardino sarà di nuovo bello e pulito.

