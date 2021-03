Che fatica quando arriva il cambio di stagione. Lavare, manutenere e poi conservare il vestiario invernale può far disperare in molti. La situazione peggiora quando si parla di riassettare coperte, trapunte e piumoni invernali. Lavarli in casa diventa difficile per la loro ampiezza. Portarli in lavanderia richiede una spesa abbastanza importante.

E allora come fare per lavare e riporre in modo opportuno coperte pesanti e piumoni invernali? Con questo trucco si sarà sorpresi di lavare e conservare senza fatica coperte e piumone invernali a pochi euro. Basta una veloce ricerca sul web ed ecco come fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Piumoni e lavaggio

La pulizia della biancheria invernale ha spesso costi elevati. Se non si sceglie di portarla in lavanderia, comunque ci sarà un dispendio di energia e di acqua. Inoltre, il lavaggio dipenderà molto dalla composizione del piumino e della coperta.

Per i piumini sintetici o in fibra naturale quest’operazione è generalmente più semplice. Mentre i piumini d’oca sono molto più delicati e richiedono accuratezza nel lavaggio e anche nella conservazione. Per quanto riguarda il copripiumino, invece, si può trattarlo come un semplice lenzuolo. Quindi sarà facile lavarlo e riporlo dopo che si è asciugato bene.

Il lavaggio del piumone può avvenire in casa con lavatrici che supportano carichi grandi. Si parla di minimo 8kg di portata. La temperatura prescelta è quella dei lavaggio delicati (30-40°C). Il problema, una volta lavati, sarà l’asciugatura. Quando non si dispone di uno spazio all’aperto per far asciugare il piumino, bisognerebbe avere un’asciugatrice elettrica. Ma anche con questa si rischia di rovinare la coperta.

Sorpresi di lavare e conservare senza fatica coperte e piumone invernali a pochi euro

La soluzione c’è ed è semplice. Basta cercare su internet la lavanderia self service più vicina. Si potrà essere sorpresi da questa scelta, ma la convenienza è davvero alta da molti punti di vista. In poco più di mezz’ora (dipende dal carico di piumoni e coperte) la biancheria invernale sarà pulita e asciutta in un colpo solo.

Le lavanderia self service offrono lavatrici capienti che risolvono il problema in un lavaggio. Si tratta di un servizio completo, perché è garantita l’asciugatura e l’igienizzazione della macchina a ogni lavaggio. La spesa è di gran lunga minore al dispendio energetico di acqua e luce che si ha in casa. Si parla di circa 4€ per 8Kg di biancheria, detersivo e ammorbidente compresi e 30-40 minuti di attesa. Cosa si aspetta a mettere i un grande sacco piumoni, coperte e trapunte e andare nella lavanderia self più vicina?

Approfondimento

Lavare i peluche, i trucchi per farlo in casa