La pianta di cui parleremo oggi è un po’ particolare, ma veramente interessante. È una pianta che balla e pulisce l’aria. E ora scopriremo subito la pianta che balla di giorno e di notte purifica l’aria da tenere in casa.

Questa, oltre ad essere un’ottima ballerina e fra poco vedremo il perché, è una pianta esteticamente molto bella. Le foglie sono molto grandi con delle venature rosa e bianche. Ma possono cambiare, perché sulle foglie vi possono essere moltissimi disegni veramente interessanti.

La pianta che balla di giorno e di notte purifica l'aria da tenere in casa

Vediamo allora di quale pianta stiamo parlando. La pianta di oggi è la Calathea Ornata, chiamata anche la pianta della preghiera. La cosa più interessante e curiosa di questa pianta è che balla. La natura è veramente sorprendente.

La danza della Calathea Ornata

Le foglie di questa pianta la mattina iniziano a muoversi, si aprono e salutano il sole. Mentre poi di notte, con un leggero fruscio, si richiudono aspettando l’alba dell’indomani. E proprio come una danza, o come un rito, la Calathea ogni giorno balla per il sole. E se ci si sveglia presto è possibile vederla ballare. Questa pianta assume anche il significato di nuovo inizio. Questo deriva dalle sua piante che ogni giorno di aprono al sole come nuovo inizio.

Non solo una pianta ballerina, ma purifica anche l’aria

La Calathea però non è solo una pianta che porta con sé un meraviglioso messaggio e un po’ di mistero con la sua danza. È anche un’ottima pianta d’avere in casa, perché purifica l’aria. È infatti tra le piante più famose da tenere in appartamento se si vuole uno spazio pulito. Se quindi si sta cercando una pianta per casa, o anche una pianta da regalare, la Calathea sembra essere proprio la pianta giusta.

Approfondimento

