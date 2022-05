La primavera è arrivata e tutti noi non vediamo che sia estate e che si possa andare in spiaggia a fare il bagno. In questo periodo dell’anno, molti di noi iniziano a vestirsi in maniera più rilassata e mettere da parte i capi invernali scuri e pesanti. Cappotti e stivali ritornano nell’armadio e abiti di lino e scarpe aperte sono a disposizione nelle giornate più calde. Anche le borse e borsette con la stagione calda cambiano forma e colori. Diciamo addio al nero e ai modelli invernali per accogliere le borse più calde e in colori più chiari. Quest’estate sta arrivando anche in Italia una moda, in fatto di borse, davvero inedita. Infatti, si sta dicendo addio a borse in paglia o in plastica, perché è questa l’ultima moda da imitare e copiare per un figurone in spiaggia o a teatro.

Uno stile bohémien elegante che ci fa viaggiare

Negli ultimi tre anni si è imposto nella moda uno stile vintage e bohémien che prende da stili diversi tra loro per crearne uno eclettico. Sono stati definitivamente accolti anche nel prêt-à-porter stili etnici con tessuti africani e stoffe indiane, per un tocco di colore e di stile esotico. D’estate questo stile unico conosce il massimo del suo splendore, tra borse in paglia, cappelli a larghe tese e sandali africani. Spesso la ricerca di questo stile è accompagnata ad una volontà di acquistare oggetti artigianali con una storia e una unicità.

Ed è proprio questo il caso delle borse di cui parliamo oggi, che sono tradizionali presso un popolo indigeno della Colombia.

Addio a borse in paglia o in plastica, è questa l’ultima moda che impazza da Saint Tropez a Malibu

Stiamo parlando delle borse Wayuu, realizzate a mano intrecciando spessi fili in filato naturale e creando pattern geometrici unici. Queste borse sono solitamente utilizzate dagli indios colombiani per trasportare oggetti e cibi, ma stanno conoscendo un successo mondiale. Spesso sono realizzate con accostamenti di colore sgargianti e fantasie geometriche uniche e ci permettono di creare uno stile davvero estroso. Queste borse sono salite alle luci della ribalta negli ultimi due anni e sono apparse anche nei negozi firmati delle mete del lusso. Se vogliamo accaparrarci una borsa Wayuu senza spendere cifre folli, possiamo cercare nei siti di e-commerce. In spiaggia o ad un party estivo, faremo un figurone.

Lettura consigliata

Possiamo dire addio a bikini e costumi interi, ora che è questa la moda mare che spopola nell’estate 2022