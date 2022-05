Maggio si chiude in bellezza per tre segni zodiacali baciati dalla fortuna. Giusto in tempo per fare il pieno di serenità in vista dell’estate! Vediamo chi sono i favoriti dalle stelle questo weekend.

Un ottimo fine settimana grazie a Venere e alla Luna

Maggio si è rivelato un periodo tutto sommato fortunato per molti segni zodiacali: le stelle sono state particolarmente favorevoli con chi sta cercando l’amore. Ma per alcuni le migliori giornate del mese devono ancora arrivare. Il Toro, in particolare, comincerà a vivere un periodo speciale a partire da sabato 28. In questa giornata infatti il suo protettore, Venere, entrerà proprio nel segno del Toro. Si tratta di una posizione in cui l’energia di Venere è esaltata al massimo. È tempo, dunque, di raccogliere tutto ciò che il pianeta regala: bellezza, gioia di vivere, buon cibo, amore e sensualità. Insomma, i nati sotto il segno del Toro si godranno sicuramente i piaceri della vita. Le coppie ritroveranno la complicità, mentre per i single ci potrebbe essere una nuova relazione all’orizzonte.

Buone notizie anche per i nati sotto il segno dell’Acquario. Il weekend sarà positivo e si concluderà alla grande con la Luna nuova di lunedì 30. Quest’ultima, infatti, attiverà la quinta casa astrologica dell’Acquario, nota anche come Casa del Piacere. È la casa legata alle energie creative, alle doti individuali, a ciò che ci fa stare bene, incluse le relazioni. Gli Acquario single potranno cavalcare questa ondata di energia positiva per sentirsi più sicuri in loro stessi e fare nuove conoscenze romantiche, col favore delle stelle. Infine, come suggerisce il detto, chi è sfortunato in amore è fortunato al gioco. Ecco qual è il segno zodiacale che questo weekend ha buone possibilità di arricchirsi.

L’oroscopo dell’ultimo weekend di maggio promette soldi a palate per questo segno zodiacale, mentre Toro e Acquario finalmente trovano l’amore

Il 29 maggio ci sarà un incontro favorevole tra due pianeti. Il primo protagonista di questo fenomeno astrale è Marte, che simboleggia l’azione, il coraggio, la volontà di affermarsi. Domenica questo pianeta si unirà a Giove, il grande benefattore, che regala fortuna, ricchezza e abbondanza. L’avvicinarsi dei due corpi celesti significa che ci sono soldi in arrivo, ma solo per chi ha l’ambizione e l’energia necessarie per cogliere quest’occasione. Qual è il segno zodiacale che ne sarà in grado?

La congiunzione di Marte e Giove favorirà soprattutto il Sagittario. Infatti, attiverà la sua quinta casa, elevando le doti personali e la creatività dei nati sotto questo segno fortunato. Dunque, l’oroscopo dell’ultimo weekend di maggio promette soldi ai Sagittario che sapranno sfruttare la giusta idea creativa!

