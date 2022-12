Salmone e pasta sfoglia? Basta con i soliti antipasti: per Natale prepariamone uno particolarissimo!

Come iniziare il pranzo di Natale? Con un antipasto particolare e sfizioso, sicuramente. Qualcuno dirà anche leggero, per preparare lo stomaco ad affrontare un pranzo molto impegnativo. Ecco allora una soluzione che potrebbe mettere tutti d’accordo.

Se ci stiamo chiedendo quale antipasto preparare a Natale, siamo nel posto giusto. Infatti l’antipasto, checché se ne dica, ha un posto importantissimo nel menù. È il cibo che accoglie gli ospiti a tavola e anticipa la festa. Deve farci venire l’acquolina in bocca e accompagnare il brindisi iniziale e le conversazioni, speriamo, allegre.

Come preparare la tavola di Natale

Luci scintillanti e regali, messaggi di auguri e brindisi tra amici. Il Natale si annuncia in questo modo, ma anche a tavola con pranzi luculliani. Ci attendono lunghe maratone con infinite portate. Tutto da preparare con estrema cura, perché Natale è un momento speciale e anche i particolari hanno la loro importanza. Come gli antipasti. Se vogliamo seguire la tradizione, possiamo metterli direttamente in tavola in modo ornamentale. Ma se abbiamo già addobbato con decorazioni natalizie possiamo inserire nell’addobbo alcuni ingredienti usati per la preparazione, come elementi di richiamo. Se nel nostro antipasto ci sono le calendule, le noci o i semi di zucca, ad esempio, aggiungiamone un po’ alle decorazioni. Sarà una scelta azzeccatissima.

Un antipasto per tutti i gusti

Salmone e pasta sfoglia? Basta cucinare sempre le solite cose! Il piatto che prepareremo è un’insalata di cavolo, semplice e raffinata, che piacerà anche ai vegetariani. Si prepara velocemente, senza cottura e con pochi ingredienti, ma è veramente speciale. Ecco tutto quello che occorre:

½ cavolo cappuccio bianco;

½ cavolo cappuccio viola;

200 g di fontina;

100 g di noci sgusciate;

100 g di semi di zucca;

rosmarino q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

aceto balsamico q.b.;

fiori di calendula q.b.

Salmone e pasta sfoglia? Basta con i menù scontatissimi: eccone uno speciale

Per iniziare, laviamo accuratamente il cavolo bianco e quello viola, poi li affettiamo a listarelle sottilissime e versiamo tutto in una insalatiera capiente. Nel frattempo tosteremo leggermente in forno sia le noci che i semi di zucca. Preriscaldiamo il forno a 190 gradi e lasciamo tostare le noci per una decina di minuti. Per avere una tostatura uniforme dividiamole a metà o comunque in pezzi della stessa misura e usiamo una teglia larga per non sovrapporle. Usiamo le stesse precauzioni per i semi di zucca. In entrambi i casi, se lo preferiamo, possiamo tostarli anche in padella. Ricordiamoci però di girarli spesso, per evitare che brucino, e di usare una padella antiaderente. Alla fine aggiustiamo di olio e sale e cospargiamo di rosmarino. Intanto, a parte, avremo tagliato la fontina a cubetti.

Ora che tutti gli ingredienti sono pronti, possiamo assemblare l’insalata. Uniamo ai cavoli affettati sia la fontina che le noci e, infine, i semi di zucca. Poi aggiungiamo l’olio, aggiustiamo di sale e mescoliamo accuratamente. Possiamo completare con una spruzzata di aceto balsamico e con qualche fiore di calendula, da aggiungere prima di servire. A questo punto, il nostro pranzo di Natale può cominciare.