Nell’oroscopo del nuovo anno di Cancro, Leone e altri 2 segni tensioni ma anche amore e felicità

Il 2022 si appresta alla fine ma quale sarà il futuro per Cancro, Leone e altri 2 segni zodiacali? Non solo fortuna dal momento che qualche tensione non mancherà ma arriverà anche l’amore.

Avviandosi verso la fine, il 2022 porta con sé tutti i problemi e le vicissitudini che lo hanno contraddistinto. Per molti segni zodiacali, infatti, le difficoltà si sono fatte sentire. Per quanto l’anno non sia stato semplice per nessun segno zodiacale ce ne sono alcuni che hanno sofferto maggiormente. Tra questi il Leone ma anche i Pesci che riusciranno a trovare la serenità già a dicembre. In amore, poi, ci saranno alcuni segni più affini di altri al Leone. Ma il 2023 riserverà parecchie sorprese specialmente ai nati sotto al segno del Leone, dello Scorpione, del Cancro e dei Gemelli.

Nell’oroscopo del nuovo anno di Cancro, Leone e altri 2 segni zodiacali anche fortuna e amore

Per i nati sotto al segno del Cancro si prospetta un 2023 pieno di amore e di soddisfazioni lavorative. In amore, infatti, il mese di febbraio darà la possibilità di conoscere nuove persone e intessere nuove relazioni. Guardarsi attorno, dare e darsi una possibilità sarà il modo ideale per approcciarsi all’altro. Le coppie consolidate, invece, avranno la possibilità di convolare a nozze o di mettere su famiglia. Non mancheranno difficoltà ma si riusciranno a superare con costanza e impegno. Sul lavoro in arrivo nuovi contratti che porteranno denaro in cassa. La stagione primaverile sarà ricca di opportunità lavorative. Chi è in cerca di lavoro non dovrà farsi scappare le diverse occasioni che si presenteranno.

Leone

Per il Leone dal mese di dicembre in poi ci saranno momenti soddisfacenti sul lavoro. Infatti sia per i liberi professionisti che per i dipendenti in arrivo contratti che porteranno soldi e soddisfazioni. Gli impegni saranno molti e sarà necessario sacrificare parte del tempo libero ma i risultati arriveranno presto. Dall’altra, tuttavia, mancheranno momenti di serenità dal punto di vista sentimentale. Se a dicembre i pianeti si erano allineati in modo favorevole così non sarà nel 2023. Da marzo molte relazioni si chiuderanno e altre faticheranno a nascere. Un periodo difficile per coloro che cercano l’amore, le relazioni nate nel 2023 tenderanno ad essere di breve durata. Ma sarà solamente un periodo, ci si risolleverà.

Scorpione

Per gli Scorpioni il 2023 segnerà un momento di cambiamenti in molti ambiti della vita. Da un lato si riuscirà ad uscire dalla negatività che aveva caratterizzato l’anno che sta per finire. Senza Saturno contro, infatti, sarà davvero tutto molto più semplice. Sul lavoro, tuttavia, sarà bene cercare di concentrarsi su ciò che piace più che su ciò che gli altri si aspettano da noi. Per l’amore ci saranno momenti top e momenti flop. I problemi si risolveranno con dialogo e impegno, difficile se ci si impunta sulle questioni più futili.

Gemelli

Da ultimi tra i segni che vivranno un 2023 sereno troviamo i Gemelli. Le difficoltà in amore saranno causate da una eccessiva concentrazione sul lavoro. Per ora sembra che la maggior parte dei problemi sia legata al lavoro che monopolizza tutte le attenzioni e gli sforzi. Dalla primavera in poi ci saranno nuove opportunità anche in amore. Sorprese nell’oroscopo del nuovo anno di Cancro, Leone e altri 2 segni zodiacali.