Sale grosso sotto al letto: sai perché ne basta una manciata per vivere meglio e dormire serenamente tutta la notte?

Il sale non è solo uno degli ingredienti più utilizzati in cucina, ma è un prodotto prezioso anche per le pulizie di casa e per la beauty routine. Ma sai perché dovresti metterne una manciata sotto al letto? Scopriamo insieme quali sono i benefici.

Il sale è un condimento prezioso che ci permette di insaporire molti piatti. È un ingrediente sempre presente nella nostra dispensa, proprio come lo zucchero e l’olio.

Lo utilizziamo tutti i giorni, anche se dobbiamo fare attenzione a non esagerare, perché potrebbe provocare dei danni alla nostra salute. Ad esempio, con un eccessivo consumo rischieremmo un innalzamento della pressione, lo sviluppo di malattie cardiovascolari, la ritenzione idrica, ecc.

I mille usi: dalla cura del corpo alle pulizie

Ma il sale è un alimento da usare non solo in cucina. Infatti, è un prodotto molto prezioso se applicato sulla pelle.

Con il sale e l’olio, ad esempio, possiamo realizzare un benefico scrub tutto naturale, da applicare sul corpo o sulle labbra. In questo modo favoriremo il rinnovamento cellulare, rendendo la pelle più liscia.

Se sciolto in acqua tiepida, invece, donerà ai piedi stanchi un immediato sollievo.

Ma il sale può essere utilizzato in tanti altri modi. Sapevi che questo prodotto è un potente rimedio naturale utile per le pulizie di casa?

Proprio come il bicarbonato e l’aceto, anche il sale, alle volte, può sostituire i classici detersivi chimici.

Possiamo utilizzarlo per eliminare le macchie ostinate dal bucato. Oppure lucidare l’argenteria, rimuovere lo sporco dalle teglie, pulire i pavimenti.

Cucina, bagno e ogni altro ambiente della casa: non c’è stanza in cui non possa essere utilizzato. Le credenze popolari

Secondo alcune credenze popolari, il sale sarebbe il rimedio naturale per eliminare le energie negative e allontanare le sciagure. Ecco perché le nostre nonne lo spargevano per tutta la casa, soprattutto negli angoli, sotto al letto e vicino alle porte.

I più superstiziosi, poi, portano un sacchettino di sale sempre in tasca. Questo per allontanare la sfortuna.

Sale grosso sotto al letto: il rimedio della nonna per stare meglio

A parte le varie superstizioni, sai perché dovresti spargere del sale sotto al letto? Questo prodotto avrebbe la grande capacità di assorbire l’umidità, evitando così la formazione di muffe dannose per le pareti e soprattutto per la nostra salute. È una sorta di deumidificatore fai da te che potrebbe davvero aiutarci.

Per rendere il rimedio ancora più efficace, utilizziamo il sale grosso.

Naturalmente parliamo di un rimedio della nonna, che però potremmo sempre sperimentare.

Se soffriamo di insonnia, poi, possiamo aggiungere al sale grosso sotto al letto qualche goccia di olio essenziale di bergamotto. Il suo fresco profumo, potrebbe aiutarci a dormire meglio e a combattere l’insonnia.

L’olio essenziale al bergamotto, avrebbe la capacità di ridurre lo stress, l’ansia e riportare la calma.

Se desideriamo una profumazione più delicata, quello alla camomilla potrebbe

fare al caso nostro. Questo olio essenziale, avrebbe la capacità di facilitare il sonno e renderlo più

sereno.