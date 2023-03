I 5 posti più insoliti di Milano da vedere nel weekend o durante la settimana da soli o in famiglia

In Italia una delle città più affascinanti è Milano. A chi ci vive da anni come cittadino o studente offre sempre delle novità. Il turista che la visita può soddisfare i suoi interessi in molti modi. L’arte, la cultura, gli eventi milanesi attraggono sempre durante l’anno molti visitatori. Ci sono anche dei posti particolari poco noti da scoprire. Vediamone alcuni.

Milano è indubbiamente una delle più grandi e conosciute città d’Italia. Spesso si associa alla fretta, al lavoro, alla frenesia e al desiderio di ottenere successo. Molte aziende rinomate, attività finanziarie, televisive, industriali e della moda hanno le loro sedi a Milano.

A tutto ciò si aggiungono anche molte attrazioni turistiche di pregio. Basti pensare al Duomo con la Madonnina d’oro in cima oppure all’Ultima cena, il celebre affresco di Leonardo. Altri posti famosi sono il Castello Sforzesco, il Teatro alla Scala e le vie dello shopping. Certe volte si può essere però alla ricerca di qualcosa di particolare.

Scopriamo i 5 posti più insoliti di Milano

Passeggiando per Milano possiamo renderci conto di come questa città faccia convivere armoniosamente passato e presente. Tra molti edifici storici potremmo visitare Palazzo Isimbardi. Il patrimonio artistico che ospita va dal Seicento al Novecento. Oltre ai dipinti ci sono altre cose belle e particolari da ammirare. Si tratta di una collezione di orologi da tavolo. Una curiosità della zona dove si trova il palazzo si può intravedere all’esterno. Parliamo della Torre delle Sirene. Si tratterebbe di una costruzione a più piani risalente al 1939. In sostanza doveva servire come centrale di comando di tutte le sirene d’allarme in città. La forma sembra quella di un missile. Si legano agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale anche i Bunker Breda. Questi rifugi antiaerei risalenti al 1942 si trovano nel Parco Nord di Milano.

Particolari esperienze per ogni età

Soprattutto i giovani presso il Lampo Scalo Farini potranno vivere un’esperienza unica. Qui in diverse stanze del Bubble World le bolle sono le protagoniste. Colorate e di materiale diverso regaleranno divertimento e spunti per foto originali da postare sui social. Il cielo da sempre ha affascinato l’uomo. Chi volesse imparare a distinguere le varie costellazioni o assistere ad eventi speciali può recarsi al Planetario di Corso Venezia. Infine, ecco un altro posto particolare da vedere a Milano. Si tratta del Labirinto di Pomodoro. Questo famoso scultore trasse ispirazione dal Gilgamesh per creare forme davvero suggestive. La Fondazione Arnaldo Pomodoro durante l’anno, inoltre, organizza molte mostre ed eventi artistici di rilievo.

Questi sono i 5 posti più insoliti di Milano che possono riempire di meraviglia chi visita questa meravigliosa città italiana.