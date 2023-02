Da oggi prova a lavare il bucato con l’aceto: sia a mano che in lavatrice i risultati saranno strepitosi

L’aceto è un prodotto che spesso ci aiuta nelle pulizie di casa e che può sostituire i detersivi del supermercato. Un rimedio indispensabile tramandato dalle nostre nonne. Vediamo come utilizzarlo per lavare il bucato e risolvere molti problemi.

Le nostre nonne riuscivano a trovare sempre il rimedio giusto per ogni problema. Conoscevano perfettamente le proprietà delle piante, delle erbe aromatiche e delle spezie. Le utilizzavano come rimedio di bellezza oppure per risolvere i piccoli fastidi di salute.

Ma erano anche delle vere esperte in materia di pulizia della casa. Affrontavano le faccende domestiche senza utilizzare i detersivi.

Bastava aprire la dispensa, per trovare un prodotto naturale perfetto per risolvere qualunque tipo di problema.

Un prodotto indispensabile per la pulizia della casa: l’aceto

Ad esempio, l’aceto era uno dei più utilizzati. Molto utile in cucina per condire i cibi, ma fondamentale anche per le pulizie di casa. Un alleato per ogni evenienza e che costa davvero poco.

Non solo ha il compito di rimuove il calcare, eliminare i cattivi odori e ridonare lucentezza all’acciaio, ma le sue proprietà possono essere sfruttate anche per rendere perfetto il bucato.

Naturalmente sugli scaffali dei supermercati ci sono tanti prodotti utili per il lavaggio dei panni. Ma l’aceto è una soluzione che potrebbe sostituire alcuni detersivi.

Allora vediamo come utilizzarlo.

Da oggi prova a lavare il bucato con l’aceto, i risultati saranno incredibili

Sappiamo tutti che l’aceto può essere usato al posto dell’ammorbidente per ottenere un bucato soffice, morbido e fresco. Dobbiamo solo versarlo nella vaschetta ad esso dedicata. La quantità varia in base al peso del bucato.

Oltre a rendere i panni più morbidi, l’aceto elimina i cattivi odori. Molto efficace contro la puzza di fritto, umidità, fumo e sudore. Possiamo versarlo nella lavatrice o lasciare i nostri capi tutta la notte in ammollo.

Quante volte è capitato di non riuscire a mandare via l’alone di sudore o quello provocato dal deodorante. Niente paura, anche in questo caso ci viene in aiuto il nostro miracoloso prodotto.

Per eliminare queste macchie, dobbiamo solo preparare una soluzione di aceto, alcol e un pochino di bicarbonato. Lasciamo in ammollo la maglietta e poi procediamo con il solito lavaggio.

Ma l’aceto ha anche il potere di fissare i colori delle fibre e ravvivarli. Per ottenere questo risultato basterà versare il prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente. In questo modo i nostri capi non perderanno il colore, anche dopo molti lavaggi.

Da oggi prova a lavare il bucato con l’aceto e vedrai che magnifici risultati.

Come curare la lavatrice

L’aceto, quindi, è molto utile per risolvere i problemi legati al bucato. Ma questo prodotto è anche un vero toccasana per la lavatrice. Ha la capacità di eliminare il calcare da tutti i suoi componenti interni.

Una volta al mese facciamo un lavaggio a vuoto, impostiamo una temperatura alta e versiamo circa mezzo litro di aceto direttamente nel cestello. In questo modo, non solo rimuoveremo il calcare, ma terremo l’interno dell’elettrodomestico pulito ed elimineremo anche quei fastidiosi cattivi odori.