Teglie da forno unte, incrostate e difficili da sgrassare? Se i detersivi non bastano prova subito così

Le teglie che utilizziamo per cuocere gli alimenti in forno non sono sempre facili da pulire. Il grasso e le incrostazioni, spesso, non vanno via. Ma scopriamo come renderle brillanti, senza sforzo e senza usare detersivi.

Il forno è un elettrodomestico indispensabile, che ci permette di cuocere, riscaldare e anche scongelare gli alimenti.

Per fare in modo che funzioni sempre perfettamente, dobbiamo prendercene cura. Un forno pulito funziona meglio ed è anche più igienico. Ma non è sempre facile rimuovere l’unto, le macchie e le incrostazioni.

Rimedi della nonna per pulire il forno

Spesso per risolvere la situazione utilizziamo dei prodotti chimici acquistati al supermercato. Altre volte ricorriamo ai vecchi rimedi della nonna. Ad esempio, l’aceto è un metodo molto utile per la pulizia di molti elettrodomestici presenti in casa.

Versiamolo in una teglia con dell’acqua calda e accendiamo il forno per qualche minuto. Trascorso questo tempo, spegniamo e una volta intiepidito, provvediamo a pulire il nostro elettrodomestico.

Al posto dell’aceto possiamo anche utilizzare il succo di un limone. Oppure strofinare mezzo limone direttamente sulle pareti del forno.

Pulire le teglie da forno utilizzando il bicarbonato

Non solo il forno, ma anche tenere le teglie pulite non è affatto facile. Parliamo di un utensile indispensabile, che si usa per cuocere le pietanze.

Anche se ricopriamo la teglia con della carta forno, possono sempre formarsi incrostazioni e macchie di unto. Se non agiamo subito, rischiamo di non riuscire più a recuperarla.

Per pulire le teglie da forno possiamo agire in diversi modi.

Sul mercato ci sono dei validissimi sgrassatori che possono darci una mano. Invece, se vogliamo evitare di utilizzare dei detergenti troppo aggressivi, allora ricorriamo ad alcuni prodotti naturali, che tutti abbiamo in casa. Sarà facilissimo preparare un composto formda bicarbonato e qualche goccia di acqua. Formeremo una sorta di cremina che andremo a spalmare su tutta la superficie della teglia.

Risciacquiamo e ammiriamo il risultato finale.

Teglie da forno unte, incrostate e difficili da sgrassare? Ecco il rimedio del sale e dell’aceto

Ma se il bicarbonato e i detersivi non bastano, allora per sgrassare le teglie da forno possiamo usare 2 prodotti che tutti abbiamo in dispensa. Parliamo dell’aceto e del sale.

Il metodo è semplicissimo. Scaldiamo dell’acqua e versiamola nella teglia. Aggiungiamo l’aceto e il sale. Lasciamo agire tutti gli ingredienti per 30 minuti. Trascorso questo tempo andremo a strofinare le parti bruciate ed unte con una spugnetta oppure con un vecchio spazzolino da denti. Lo sporco andrà subito via. Risciacquiamo accuratamente e lasciamo asciugare. Lettura consigliata

Teglie da forno unte, incrostate e difficili da sgrassare? In poche e semplici mosse torneranno brillanti e pulite.

Qualche altro consiglio utile

Per far durare le nostre teglie il più a lungo possibile, cerchiamo di seguire alcuni semplici consigli. Ricordiamo di utilizzare sempre la carta forno e di non strofinare con delle spugne troppo abrasive. Questo per evitare di rovinare la superficie. Inoltre, è sempre consigliato lavare le

teglie subito dopo averle utilizzate.