Sale e birra contro le lumache nell’orto sono ottimi rimedi naturali ma conviene seminare questa pianta se vogliamo vantaggi doppi

Per chi coltiva l’insalata nell’orto le lumache sono un bel problema. Ma per fortuna esistono delle soluzioni per allontanarle naturalmente. Il giardiniere particolarmente furbo può addirittura sfruttare una pianta che regala un vantaggio in più. Vediamo quale.

L’erba aromatica utile contro le lumache e non solo

Per eliminare le lumache dall’orto in modo naturale si sente spesso parlare del sale. Infatti, il sale grosso disidrata le limacce e può quindi essere sparso attorno alle verdure per creare un perimetro protettivo.

Un altro metodo molto comune è quello della trappola con un barattolo pieno di birra. Le lumache vanno pazze di questa bevanda, perciò entreranno nel vasetto, finendo con l’annegare.

Ma non ci sono solo sale e birra contro le lumache nell’orto. Si può anche attirare un simpatico animaletto, innocuo e ghiotto di limacce.

Infine, è consigliabile seminare il cerfoglio: non perché questa pianta sia un repellente contro le lumache, ma, al contrario, perché i parassiti la adorano. Può sembrare un controsenso, ma si tratta di una coltura trappola. In altre parole, le lumache si concentreranno sul cerfoglio, che amano particolarmente, e lasceranno in pace le altre piantine.

Inoltre si possono posizionare le trappole alla birra vicino al cerfoglio, in modo che le limacce ci cadano dentro dopo essersi fatte una scorpacciata.

Quella della coltura trappola è una tecnica che funziona anche per altri ospiti indesiderati. Per esempio, il girasole si rivela particolarmente efficace contro un insetto che tormenta gli orti.

Ma il cerfoglio ha anche un vantaggio in più: ecco quale.

Sono diverse le piante dell’orto che hanno una doppia o tripla funzione. Addirittura ci sono dei fiori colorati con cinque incredibili vantaggi di cui non tutti sono a conoscenza.

Lo stesso discorso vale anche per il cerfoglio. Questa pianta infatti non serve soltanto come coltura trappola contro le lumache: è anche un’erba aromatica da usare in cucina. In particolare, il cerfoglio può essere sfruttato come sostituto del prezzemolo in molte ricette.

Peraltro, ci si potrebbe guadagnare anche in salute: come spiegano gli esperti, questa pianta sarebbe una buona fonte di potassio, un minerale importante per tenere la pressione sotto controllo.

Inoltre, il cerfoglio contiene anche il calcio, i folati e la vitamina A, un antiossidante che aiuterebbe a proteggere gli occhi.

Insomma, chi coltiva il cerfoglio ha un doppio vantaggio: allontana le lumache dalle altre verdure e ottiene una salutare erba aromatica da usare in cucina.