Avere una casa pulita ed igienizzata è fondamentale per evitare la diffusione di germi e batteri dannosi per la nostra salute. Quotidianamente dobbiamo occuparci del bagno, eliminare la polvere, lavare il pavimento, che entra in contatto con le suole sporche delle scarpe, e igienizzare le superfici della cucina.

Una casa ordinata e pulita è un vero piacere per la vista. Ma non dimentichiamo che è altrettanto importante che la nostra abitazione abbia un buon odore.

L’importanza dell’aria fresca e dell’odore di pulito

Sappiamo che aprire sempre le finestre è fondamentale per assicurare l’aria fresca e abbassare il rischio di umidità e muffa. Ma in inverno, a causa del freddo, non è sempre possibile.

Possiamo ritrovarci con dei cattivi odori in bagno o in cucina, soprattutto dopo aver fritto.

Molti cercano di risolvere il problema accendendo delle candele profumate o spruzzando per tutta la casa dei deodoranti. Sono soluzioni valide, ma spesso ci ritroviamo con un odore troppo intenso o che svanisce molto rapidamente.

Allora, per profumare la casa molto velocemente è possibile utilizzare un elettrodomestico presente nella maggior parte delle abitazioni.

Parliamo dell’aspirapolvere, un apparecchio in grado di aspirare velocemente la polvere dal pavimento e da tutte le superfici. L’aspirapolvere è l’alleato perfetto per le pulizie giornaliere.

Anziché candele e diffusori di aromi utilizziamo questi rimedi per profumare tutta la casa in due soli e unici gesti

L’aspirapolvere, quindi, potrebbe aiutarci a profumare tutta la casa e trasformarsi in un deodorante per ambienti. Ma in che modo?

Il metodo da utilizzare è semplicissimo. Se possediamo un aspirapolvere con il sacchetto, possiamo inserire al suo interno un fazzoletto di carta imbevuto di succo di limone o oli essenziali (la profumazione che più ci piace). Possiamo anche spruzzarci qualche goccia del nostro profumo personale preferito.

Quando andremo ad accendere il nostro apparecchio, la fragranza si spargerà per tutta la casa.

Se invece l’aspirapolvere è sprovvisto di sacchetto, dobbiamo necessariamente svuotare il serbatoio e lavarlo per bene. Ora prendiamo un fazzoletto di carta imbevuto di olio essenziale e passiamolo su tutte le sue pareti e attendiamo che si asciughi.

Se possediamo un aspirapolvere ad acqua, dobbiamo solo inserire qualche goccia di olio essenziale nel serbatoio.

Quindi, anziché candele e diffusori di aromi utilizziamo questi piccoli trucchetti molto utili e facili da mettere in pratica.

Un altro consiglio utile

Se non vogliamo utilizzare il trucchetto dell’aspirapolvere, possiamo usare gli oli essenziali in altri modi.

Ad esempio, l’olio essenziale di lavanda potrebbe avere delle proprietà calmanti e antistress. Migliorare l’insonnia e favorire un buon riposo.

Possiamo, allora, inserire in un flacone spray qualche goccia di olio alla lavanda e acqua. Ora non dobbiamo far altro che spruzzare il composto sui tessuti. Non solo l’aria sarà profumata ma il suo fresco aroma floreale potrebbe farci anche rilassare.

