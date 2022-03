Il futuro potrebbe essere il migliore alleato degli investitori che hanno deciso di puntare sul titolo Renergetica. La società, infatti, è attiva nel settore delle energie rinnovabili. Fornisce un supporto completo per lo sviluppo di impianti di energia rinnovabile, dall’identificazione del sito, all’autorizzazione dell’impianto, compresa la progettazione dell’impianto e la gestione degli asset, individuando soluzioni tecniche in base alle esigenze del cliente.

Con lo spettro della crisi energetica che stiamo vivendo in questo periodo e l’esigenza di affrancarsi da fonti non rinnovabili, la società potrebbe trarre molto giovamento da un aumento degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. La crescita futura, quindi, è uno dei punti di forza del titolo. Negli ultimi dodici mesi, infatti, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda. Allo stato attuale gli utili sono attesi crescere di circa il 25% all’anno per i prossimi 3 anni.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Renergetica il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Ottimo movimento del titolo Renergetica che potrebbe presto accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Renergetica (MIL:REN) ha chiuso la seduta del 10 marzo a quota 6,06 euro in ribasso del 3,81% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso sul Renergetica è ribassista, ma la svolta potrebbe essere molto vicina. Addirittura si potrebbe concretizzare alla chiusura dell’11 marzo.

Come si vede dal grafico, infatti, la barra in formazione sul time frame settimanale potrebbe vedere la rottura dei primi due livelli di resistenza lungo il probabile percorso rialzista. Siamo, quindi, in presenza di un ottimo movimento del titolo Renergetica che potrebbe presto accelerare al rialzo. Tuttavia per una definitiva conferma dell’inversione rialzista è necessaria una chiusura settimanale superiore a 6,4 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile del rialzo in corso diventerebbe area 7,48 euro (II obiettivo di prezzo). L’eventuale rottura di questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 8,62 euro.

Qualora, invece, la resistenza dovesse tenere, allora la tendenza rimarrebbe ribassista con obiettivo più probabile in area 5 euro.

Approfondimento

