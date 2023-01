Sai quanto costa in più fermarsi a fare colazione e a mangiare in autostrada? Quasi scioccante e non te ne accorgi

Molti non arrivano a fine mese, altri a metà mese in un Paese come l’Italia dove gli stipendi medi sono intorno ai 1.464 €. In Europa stanno meglio e in cima la Svzzera, Islanda e Norvegia. Peggio di noi stanno Albania, Bulgaria e Romania. In ognuno di questi Paesi lo spreco alimentare e in altri settori è elevato (molti non se ne accorgono!), ma c’è anche a volte uno spreco di soldi che viene fatto proprio voluatmente. Sai quanto costa in più fermarsi a fare colazione e a mangiare in autostrada? Quasi scioccante.

Tutti cercano il risparmio ma poi sprecano

C’è gente che passa quasi ore fra gli scaffali del supermercato a leggere i prezzi dei prodotti e a fare confronti per risparmiare. C’è chi con questo freddo gira per casa con le coperte addosso per evitare bollette da salasso, ma continua a fare sempre gli stessi errori con i riscaldamenti. Abbiamo visto poi quanti soldi spendiamo per mangiare una pizza che realmente costa solo 0,25 €. Fatta la somma, oltre a affitto o mutuo, spesa per alimenti, bollette, è normale che non arriviamo a fine mese, anzi dobbiamo mettere mano ai risparmi se ci sono, oppure correre da mamma e papà. Non si riesce più ad andare avanti, e se prima si diceva “non si arriva a fine mese”, oggi forse ci tocca dire “non si arriva a metà mese“.

Eppure molti “predicano bene e razzolano male”. Si lamentano, ma quando c’è da spendere lo fanno senza rifletterci un attimo.

Sai quanto costa in più fermarsi a fare colazione e a mangiare in autostrada?

Forse non ci hai mai pensato ma la risposta ti potrebbe destabilizzare.

Secondo un’indagine del 2022 di alcune associazioni di categoria ecco i prezzi medi per fare colazione al bar in Italia:

caffè 1,10 €; cappuccino 1,50 €; brioche, cornetti e altri similari 1,20 €. un panino fra i 3 e i 5 €.

In autostrada invece?

caffè 1,30/1,40 €; cappuccino 1,70/2,30 €; brioche, cornetti e altri similari 1,40 fino a 2,90 €. un panino fra i 7/7,90 €.

Se si ferma a fare colazione una famiglia con due figli quanto spenderà in più rispetto a un bar medio italiano?

Per cappuccino, brioche e panino spenderà in più in media 13,6 €.

Immaginiamo quanto si spende in meno facendo questa colazione a casa! C’è da riflettere!

