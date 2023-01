Molti di noi quando andiamo a fare acquisti al mercatino, al negozio di vestiti o di scarpe, spesso ovunque, chiediamo lo sconto. Siamo abituati spesso a trattare il prezzo di acquisto di ogni cosa. E poi in alcuni casi paghiamo qualcosa anche il 3.600% in più. Come mai? Non ci riflettiamo perchè se lo facessimo, questa cosa forse ci andrebbe di traverso. Non di poco, quasi ci potrebbe far strozzare! Costa 0,25€ e lo paghiamo 9€ e ne siamo pure felici! + 3.600% in più. Di cosa parliamo? Meglio prima dare delle spiegazioni sul perchè di questo sovrapprezzo altrimenti forse la prossima volta che faremo questa cosa ci andrà probabilmente di traverso.

Prima facciamo una premessa.

Un’indagine di American Express ha rivelato che agli italiani piace andare a cenare al ristorante, e i giorni in cui lo fanno spesso sono il lunedì, la domenica e poi il sabato. Si spende di più a Milano e Roma, e poi a seguire Napoli, Firenze e Palermo. Secondo la Doxa, 8 italiani su 10 mangiano al ristorante almeno una volta al mese. Il 57% di questi 8, cena al ristorante almeno una volta a settimana. Andare al ristorante per molti, come hanno dichiarato ad alcune indagini, è un momento di benessere e di felicità. Si sprizza gioia!

Cosa mangiamo quando andiamo al ristorante?

Il piatto più gettonato è la pizza. Segue la pasta e il tipo richiesto si differenzia da regione a regone, Ad esempio in Emilia Romagna sono molto richiesti i tortellini in brodo. In altre la pasta al pesto, ecc.

Quanto costa una pizza margherita al ristorante? Il prezzo varia da regione a regione, e si parte da un minimo di 5/6€ per arrivare anche a 12€.

Quanto cosa fare una pizza margherita alla pizzeria?

Secondo una recente indagine del Sole24ore, costa da un minimo di 0,64€ a 1,13€. La variazione dipende dalla qualità degli ingredienti. Se la paghiamo quindi 12€ il guadagno medio lordo della pizzeria si aggira intorno al 1.000%. Abbiamo scritto di guadagno lordo, perchè su questo poi dovranno essere pagate le tasse, il personale, affitto del locale, ecc. Secondo alcune dichiarazioni di ristoratori il ritorno sul fatturato è fra il 22 e il 28%.

Costa 0,25€ e lo paghiamo 9€ e ne siamo pure felici!

Teniamoci forte perchè questa è una notizia che forse non ce l’aspettavamo! Secondo l’ADUC, sapete quanto costa a un ristoratore un piatto di pasta al sugo? Indovinate! 0,25€ e in media viene pagato 9€. Il 3.600% in più! Anche qui non sono stati calcolati i costi di gestione.

Un rendimento stratosferico! Basti pensare che per preparare un piatto di pasta al sugo mediamente si impiegano 15/30 minuti.

Prezzo/tempo e guadagno è fenomenale. Nessuno azione in Borsa ha mai guadagnato il 3.600% in 15/30 minuti. Questo sì che è un investimento! Altro che Bitcoin o Amazon e Microsoft!

Una curiosità

Secondo alcune indagini i bar e i ristoranti battono lo scontrino solo nel 50% dei casi.